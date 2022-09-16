В Национальном реабилитационном центре “Незламні” Первого медобъединения Львова установили первый бионический протез руки. Его получил 33-летний Михаил Юрчук. Защитник потерял руку и ногу весной под Изюмом, а сегодня снова может двигать пальцами.
Также стартовал благотворительный сбор на бионические протезы для украинцев.
— Установление первого бионического протеза — это еще один важный шаг к спасению украинцев именно в Украине. В этом нуждаются сотни людей. И мы работаем, чтобы дать им эту возможность, — подчеркивает генеральный директор Первого медобъединения Львова Олег Самчук.
Сообщается, что тем, кто потерял верхнюю конечность, обычно устанавливают крюки или косметические протезы. Первые – для работы, вторые — чтобы не привлекать внимание.
Однако действительно качественным решением для таких людей является бионический протез руки. Благодаря специальным сенсорам он может воспроизводить привычные движения. Человек напрягает мышцу на ампутированной конечности и кисть реагирует.
— Помните слезы счастья, когда впервые увидели видео о семье Степаненко, которая пострадала во время авиаудара по вокзалу Краматорска и которую протезировали в США? Теперь это стало реальностью в Украине, во Львове, — отметил городской глава Львова Андрей Садовой.
По словам директора по развитию Первого медобъединения Львова Ирины Заславец, Национальный центр реабилитации “Незламні” — это уникальное место, где каждый, кто пострадал от войны, получает шанс быть спасенным, протезированным и реабилитированным.
— И все это дома, то есть в своей стране, успешно делают наши врачи для наших людей, — констатирует Ирина.
По ее словам, с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда, состоящая из хирурга, травматолога, протезиста, специалиста по реабилитации и специалиста по ментальному здоровью.
Поскольку протезирования ждут сотни раненых войной украинцев, Национальный центр реабилитации совместно с благотворительной платформой dobro.ua начали благотворительный проект “Протези для Незламних”, благодаря которому минимум полсотни украинцев получат сверхсовременные бионические протезы.
Для этого нужно собрать 100 млн гривен. Приобщиться просто: нужно перейти на сайт dobro.ua и нажать кнопку “Поддержать”.
Также можно отправить благотворительную SMS стоимостью 20 грн на номер 88001.
Источник: Первое медобъединение Львова