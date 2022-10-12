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Украина становится лидером в протезировании: сколько стоят биоруки и почему они лучшие

12 октября 2022, 18:30
Артем Куля Специальный корреспондент программы Факты недели
протез

За восемь лет войны Украина получила огромный опыт протезирования конечностей. До последнего времени считалось, что для получения качественного протезирования необходимо ехать за границу, однако украинцы начали внедрять десятки зарубежных технологий и разрабатывать собственные.

Теперь наши бойцы могут получить протезы, не только придающие высшую степень мобильности, но и удивляющие технологичностью, как, например, бионические руки. В этом материале мы собрали несколько амбициозных стартапов в области протезирования, которые уже в скором времени сделают жизнь сотен украинцев абсолютно комфортной.

Влада берет бутылку бионической рукой и делает глоток воды. Она уже почти привыкла к тому, что ее рука сама понимает, что она собирается сделать, и выбирает нужный хват, ведь ее протез обладает интуитивным контролем.

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Влада протез

Влада

— Хват номер один – это два пальца, когда я сжимаю их, я могу брать какие-то мелкие детали, всякие штучки, то же самое разжимать, ставить. Это три пальца для больших предметов. Это для бутылки — для того чтобы брать бутылку или стакан, или пакет с соком, это очень классный хват, он мне очень нравится, один из моих любимых, — делится впечатлениями девушка.

Основной способ управления бионическим протезом осуществляется с помощью двух MIO биосенсоров, расположенных в культеприемнике. Эти сенсоры считывают, как сокращаются мышцы культи, и выполняют соответствующее движение робопротеза.

– Например, две небольшие активации мышц означают, что пользователь хочет сменить хват. И хват будет изменен в каком-нибудь направлении. Или продолжительная активация мышц означает, что пользователь хочет раскрыть хват. И таким образом пользователь руководит протезной рукой – разными активациями разных мышц, – рассказывает Анна Белеванцева, операционная директор и соучредитель Esper Bionics.

В то же время роборука может управляться с помощью приложения, где можно задавать любые настройки – от схем управления протезом до регулировки хватов, их порядка и т.д. Учиться управлять такой рукой нужно около 2-3 недель, и сейчас изделия Esper Bionics тестируют девять волонтеров — как в Украине, так и в Соединенных Штатах.

біонічний протез

– Основной причиной, почему пользователь хочет пользоваться протезом, является проблема социализации. Человек хочет быть уверенным в себе. Он не хочет ловить этот взгляд незнакомых людей, на улице или в метро, ​​– объясняет Анна Белеванцева.

Соучредительница Esper Bionics говорит: когда, например, в автобусе человек хочет схватить какой-нибудь предмет, придержать себя, то стремится сделать это легко, чтобы это было очень естественно. И поэтому контроль очень важен.

Да, у вас есть какое-то внешнее устройство, которое вы носите все время, но вы чувствуете, что можете контролировать его. И это не то что смущает вас, это как отличный инструмент, который улучшает вас как человека, и дает дополнительные способности.

— Когда я ходила с косметической рукой или без нее, это морально давило, потому что все смотрели, обсуждали как-то, спрашивали. А теперь я просто хожу с высоко поднятой головой, с поднятой вверх рукой, потому что все смотрящие такие: Вау, железный человек! Это отлично – замечать эти взгляды, и не просить помощи в каких-то моментах, а просто делать все самой, – делится Влада.

Esper Bionics – американский стартап с украинскими корнями. Команда начинала в Киеве с трех соучредителей: Анны Белевнцевой, Дмитрия Газды и Игоря Ильченко. И теперь, находясь в Нью-Йорке, стартап расширился до 23 специалистов — как из Украины, так и из США.

Анна Белевнцева, Дмитро Газда та Игорь Ильченко.

Дмитрий Газда, Анна Белевнцева и Игорь Ильченко

В этом году их работа стала известной на весь мир, ведь команда выиграла награду одного из крупнейших конкурсов дизайна в мире — Red Dot.

– Сейчас основные игроки нашего рынка сосредотачиваются на аппаратных функциях, главным образом на том, чтобы это изделие было водонепроницаемым или очень прочным, или что-то о внешнем виде. А мы сосредотачиваемся на программном обеспечении. В то же время наша рука выглядит анатомически, то есть похожа на естественную руку, — указывает Анна Белеванцева.

Сегодня стартап сотрудничает с четырьмя протезными клиниками в США и находится в постоянном контакте с несколькими клиниками в Украине. Как только их протез будет представлен на рынке, команда планирует поставлять свою продукцию в Украину.

— Мы очень хотим помочь украинцам нашей продукцией, и можем это сделать, потому что, к сожалению, сейчас в Украине большой спрос на нашу продукцию, — констатирует соучредитель Esper Bionics.

По словам Анны Белеванцевой, цена за их руку очень высока для украинского рынка, где они пока не имеют никакого страхового покрытия и государственной поддержки.

Поэтому компания снижает цену на руку, но не хотят делать бизнес в Украине, а хотят помогать. Стоимость руки будет около $7 тыс., это фактически себестоимость.

— Мы не хотим на этом зарабатывать, и это цена, которую мы предлагаем ортопедическим клиникам с разными инициативами для работы. Мне кажется, что по сравнению с ценой на аналогичные аппараты за границей, это примерно вдвое или в несколько раз ниже. Для рынка США это будет составлять от $17 тыс. до 25 тыс., в зависимости от системы управления, будет она в нашей руке или нет, — поясняет Анна Белеванцева.

В Украине сейчас работают два мощных предприятия по изготовлению бионических рук, типа Esper Bionics. В то же время государство внедрило программы по установлению бионических протезов, которыми украинские военные пользуются еще с 2015 года.

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– Государство говорит: мы вас обеспечиваем на первый год, у вас будут механические и косметические протезы. А через год вы подаете заявку в комиссию о целесообразности установления MИO биоруки, – рассказывает Андрей Овчаренко, директор центра протезирования, ортезирования и реабилитации Без ограничений.

Андрей Овчаренко уточняет: на год, потому что идет стабилизация антропометрических данных культи – послеоперационный отек исчезает, через год она стабилизируется и имеет смысл туда устанавливать датчики.

Впрочем, роборука Esper Bionics – это лишь первый шаг на пути этой прогрессивной команды. Уже в следующем году стартап планирует приступить к разработке бионической ноги. Совершенствование технологии протезов нижних конечностей не отстает от разработки роботизированных рук.

Уроженец Индии, более 30 лет проживающий в Украине, Нагендер Парашар проводит экскурсию по заводу, на котором изготавливают детали к современным протезам, и показывает готовый продукт – личный предмет гордости.

— Это коленный сустав, который мы полностью делаем на нашем заводе, он разработан здесь мной, и вот машины, где мы производим этот коленный сустав, — показывает Нагендер Парашар.

Колінний протез

Коленный сустав

Его история началась в 2008 году, тогда знакомый предложил Нагендеру заняться доставкой комплектующих для протезов из Гонконга. Позже он задумался о налаживании собственного производства.

– Сначала я сталкивался с проблемами качества, и мне было очень стыдно за то, что я привожу. Поэтому я сказал: хватит! Я сказал себе: я буду делать это в Украине, и качество будет зависеть от меня. Я взял машину в аренду и нанял человека, умеющего работать на этих машинах. А потом мы начали делать несколько простых адаптеров, – вспоминает Парашар.

За 14 лет Нагендер проделал путь от одной машины до целой фабрики. Сегодня в его распоряжении — самые лучшие машины для производства и тестирования деталей.

— Поэтому сейчас у нас есть сертификат производителя медицинских приборов. У нас есть испытательное оборудование. Тестирование протезов — очень дорогостоящее. Мы должны проверить ногу. Это ступня, это пятка, а это носок, поэтому мы должны проверить 3 млн раз и 3 млн раз так, — разъясняет Нагендер Парашар.

По словам Нагендера, если установить цикл раз в секунду, это займет 35 дней без остановки. Если работать только в рабочее время, можно проводить тестирование месяцами. А если есть только одна машина, вы будете тестировать несколько месяцев. А в протезе есть система блокировки, которую вы тестировали миллион раз – это примерно 11 месяцев.

Нагендер Парашар

Нагендер Парашар

За все это время Нагендер научился делать коленные узлы международного уровня, уже широко применяемые в Украине. Однако, как ни странно, в условиях сугубо украинского рынка такому предприятию сложно удержаться на плаву.

– Мы не можем выжить исключительно в Украине. Но мы начали в Украине, и этот коленный сустав производят только две страны мира — Япония и Германия, и мы третьи, – говорит Нагендер Парашар.

Нагендер объясняет, что сейчас они ничего не экспортируют, потому что эти продукты очень новые. Но потом познакомят их с миром и Украиной. Ими уже пользуются люди, и они удовлетворены.

Эти две истории — фабрика Нагендера и Esper Bionics — ярко демонстрируют, что Украине есть необходимые таланты для создания протезного бизнеса высочайшего уровня.

Долгое время люди с ампутациями, чтобы получить надлежащее качество обслуживания, выбирали для себя вариант уехать за границу — либо в Германию, либо в Соединенные Штаты. Однако с 2014 года – с момента первой агрессии России к независимой Украине — качество протезирования выросло настолько, что кое в чем качество украинских протезов даже превосходит иностранные.

– В 2015 году мы установили протезы ребятам, и они уехали в Австрию. Австрийцы не могли поверить, что это произведено в Украине. Уровень производства и качества в Украине постоянно растет. Потенциал у нас очень велик. Компании заходят с технологиями и специалисты повышают квалификации, – заключает Александр Стеценко, инженер-протезист, директор ООО Ортотех-Сервис.

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Фото: Артем Шар, Esper Bionics

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Війна в Україні Медицина в Україні Протези
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