За восемь лет войны Украина получила огромный опыт протезирования конечностей. До последнего времени считалось, что для получения качественного протезирования необходимо ехать за границу, однако украинцы начали внедрять десятки зарубежных технологий и разрабатывать собственные.

Теперь наши бойцы могут получить протезы, не только придающие высшую степень мобильности, но и удивляющие технологичностью, как, например, бионические руки. В этом материале мы собрали несколько амбициозных стартапов в области протезирования, которые уже в скором времени сделают жизнь сотен украинцев абсолютно комфортной.

Влада берет бутылку бионической рукой и делает глоток воды. Она уже почти привыкла к тому, что ее рука сама понимает, что она собирается сделать, и выбирает нужный хват, ведь ее протез обладает интуитивным контролем.

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— Хват номер один – это два пальца, когда я сжимаю их, я могу брать какие-то мелкие детали, всякие штучки, то же самое разжимать, ставить. Это три пальца для больших предметов. Это для бутылки — для того чтобы брать бутылку или стакан, или пакет с соком, это очень классный хват, он мне очень нравится, один из моих любимых, — делится впечатлениями девушка.

Основной способ управления бионическим протезом осуществляется с помощью двух MIO биосенсоров, расположенных в культеприемнике. Эти сенсоры считывают, как сокращаются мышцы культи, и выполняют соответствующее движение робопротеза.

– Например, две небольшие активации мышц означают, что пользователь хочет сменить хват. И хват будет изменен в каком-нибудь направлении. Или продолжительная активация мышц означает, что пользователь хочет раскрыть хват. И таким образом пользователь руководит протезной рукой – разными активациями разных мышц, – рассказывает Анна Белеванцева, операционная директор и соучредитель Esper Bionics.

В то же время роборука может управляться с помощью приложения, где можно задавать любые настройки – от схем управления протезом до регулировки хватов, их порядка и т.д. Учиться управлять такой рукой нужно около 2-3 недель, и сейчас изделия Esper Bionics тестируют девять волонтеров — как в Украине, так и в Соединенных Штатах.

– Основной причиной, почему пользователь хочет пользоваться протезом, является проблема социализации. Человек хочет быть уверенным в себе. Он не хочет ловить этот взгляд незнакомых людей, на улице или в метро, ​​– объясняет Анна Белеванцева.

Соучредительница Esper Bionics говорит: когда, например, в автобусе человек хочет схватить какой-нибудь предмет, придержать себя, то стремится сделать это легко, чтобы это было очень естественно. И поэтому контроль очень важен.

Да, у вас есть какое-то внешнее устройство, которое вы носите все время, но вы чувствуете, что можете контролировать его. И это не то что смущает вас, это как отличный инструмент, который улучшает вас как человека, и дает дополнительные способности.

— Когда я ходила с косметической рукой или без нее, это морально давило, потому что все смотрели, обсуждали как-то, спрашивали. А теперь я просто хожу с высоко поднятой головой, с поднятой вверх рукой, потому что все смотрящие такие: Вау, железный человек! Это отлично – замечать эти взгляды, и не просить помощи в каких-то моментах, а просто делать все самой, – делится Влада.

Esper Bionics – американский стартап с украинскими корнями. Команда начинала в Киеве с трех соучредителей: Анны Белевнцевой, Дмитрия Газды и Игоря Ильченко. И теперь, находясь в Нью-Йорке, стартап расширился до 23 специалистов — как из Украины, так и из США.

В этом году их работа стала известной на весь мир, ведь команда выиграла награду одного из крупнейших конкурсов дизайна в мире — Red Dot.

– Сейчас основные игроки нашего рынка сосредотачиваются на аппаратных функциях, главным образом на том, чтобы это изделие было водонепроницаемым или очень прочным, или что-то о внешнем виде. А мы сосредотачиваемся на программном обеспечении. В то же время наша рука выглядит анатомически, то есть похожа на естественную руку, — указывает Анна Белеванцева.

Сегодня стартап сотрудничает с четырьмя протезными клиниками в США и находится в постоянном контакте с несколькими клиниками в Украине. Как только их протез будет представлен на рынке, команда планирует поставлять свою продукцию в Украину.

— Мы очень хотим помочь украинцам нашей продукцией, и можем это сделать, потому что, к сожалению, сейчас в Украине большой спрос на нашу продукцию, — констатирует соучредитель Esper Bionics.

По словам Анны Белеванцевой, цена за их руку очень высока для украинского рынка, где они пока не имеют никакого страхового покрытия и государственной поддержки.

Поэтому компания снижает цену на руку, но не хотят делать бизнес в Украине, а хотят помогать. Стоимость руки будет около $7 тыс., это фактически себестоимость.

— Мы не хотим на этом зарабатывать, и это цена, которую мы предлагаем ортопедическим клиникам с разными инициативами для работы. Мне кажется, что по сравнению с ценой на аналогичные аппараты за границей, это примерно вдвое или в несколько раз ниже. Для рынка США это будет составлять от $17 тыс. до 25 тыс., в зависимости от системы управления, будет она в нашей руке или нет, — поясняет Анна Белеванцева.

В Украине сейчас работают два мощных предприятия по изготовлению бионических рук, типа Esper Bionics. В то же время государство внедрило программы по установлению бионических протезов, которыми украинские военные пользуются еще с 2015 года.

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– Государство говорит: мы вас обеспечиваем на первый год, у вас будут механические и косметические протезы. А через год вы подаете заявку в комиссию о целесообразности установления MИO биоруки, – рассказывает Андрей Овчаренко, директор центра протезирования, ортезирования и реабилитации Без ограничений.

Андрей Овчаренко уточняет: на год, потому что идет стабилизация антропометрических данных культи – послеоперационный отек исчезает, через год она стабилизируется и имеет смысл туда устанавливать датчики.

Впрочем, роборука Esper Bionics – это лишь первый шаг на пути этой прогрессивной команды. Уже в следующем году стартап планирует приступить к разработке бионической ноги. Совершенствование технологии протезов нижних конечностей не отстает от разработки роботизированных рук.

Уроженец Индии, более 30 лет проживающий в Украине, Нагендер Парашар проводит экскурсию по заводу, на котором изготавливают детали к современным протезам, и показывает готовый продукт – личный предмет гордости.

— Это коленный сустав, который мы полностью делаем на нашем заводе, он разработан здесь мной, и вот машины, где мы производим этот коленный сустав, — показывает Нагендер Парашар.

Его история началась в 2008 году, тогда знакомый предложил Нагендеру заняться доставкой комплектующих для протезов из Гонконга. Позже он задумался о налаживании собственного производства.

– Сначала я сталкивался с проблемами качества, и мне было очень стыдно за то, что я привожу. Поэтому я сказал: хватит! Я сказал себе: я буду делать это в Украине, и качество будет зависеть от меня. Я взял машину в аренду и нанял человека, умеющего работать на этих машинах. А потом мы начали делать несколько простых адаптеров, – вспоминает Парашар.

За 14 лет Нагендер проделал путь от одной машины до целой фабрики. Сегодня в его распоряжении — самые лучшие машины для производства и тестирования деталей.

— Поэтому сейчас у нас есть сертификат производителя медицинских приборов. У нас есть испытательное оборудование. Тестирование протезов — очень дорогостоящее. Мы должны проверить ногу. Это ступня, это пятка, а это носок, поэтому мы должны проверить 3 млн раз и 3 млн раз так, — разъясняет Нагендер Парашар.

По словам Нагендера, если установить цикл раз в секунду, это займет 35 дней без остановки. Если работать только в рабочее время, можно проводить тестирование месяцами. А если есть только одна машина, вы будете тестировать несколько месяцев. А в протезе есть система блокировки, которую вы тестировали миллион раз – это примерно 11 месяцев.

За все это время Нагендер научился делать коленные узлы международного уровня, уже широко применяемые в Украине. Однако, как ни странно, в условиях сугубо украинского рынка такому предприятию сложно удержаться на плаву.

– Мы не можем выжить исключительно в Украине. Но мы начали в Украине, и этот коленный сустав производят только две страны мира — Япония и Германия, и мы третьи, – говорит Нагендер Парашар.

Нагендер объясняет, что сейчас они ничего не экспортируют, потому что эти продукты очень новые. Но потом познакомят их с миром и Украиной. Ими уже пользуются люди, и они удовлетворены.

Эти две истории — фабрика Нагендера и Esper Bionics — ярко демонстрируют, что Украине есть необходимые таланты для создания протезного бизнеса высочайшего уровня.

Долгое время люди с ампутациями, чтобы получить надлежащее качество обслуживания, выбирали для себя вариант уехать за границу — либо в Германию, либо в Соединенные Штаты. Однако с 2014 года – с момента первой агрессии России к независимой Украине — качество протезирования выросло настолько, что кое в чем качество украинских протезов даже превосходит иностранные.

– В 2015 году мы установили протезы ребятам, и они уехали в Австрию. Австрийцы не могли поверить, что это произведено в Украине. Уровень производства и качества в Украине постоянно растет. Потенциал у нас очень велик. Компании заходят с технологиями и специалисты повышают квалификации, – заключает Александр Стеценко, инженер-протезист, директор ООО Ортотех-Сервис.

Фото: Артем Шар, Esper Bionics