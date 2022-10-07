В Национальном реабилитационном центре Несокрушимые Первого медобъединения Львова за четыре часа изготовили и установили протез ноги мужчине, который не мог ходить семь месяцев.

Новую технологию в Украину привезли мастера из Hangers Clinic (США).

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48-летний Олег Гордилей потерял ногу на второй день полномасштабного вторжения. 25 февраля в Херсоне он остановился у блокпоста украинских военных на Антоновском мосту. В этот момент туда прилетели две российские ракеты. Его машина сгорела, а ему самому перебило ноги. Правую – спасти не удалось. За левую до сих пор борются врачи. Уже восьмой месяц она неподвижна. Поэтому мужчина не мог даже стать на костыли. Его жизнь стала невыносимой.

Тодд Стоун – протезист с мировым именем. 35 лет в профессии. Изготовляет протезы взрослым и детям. Он приехал в Украину и привез технологию быстрого протезирования, чтобы в Центре Несокрушимые могли помочь намного большему количеству людей.

Двое мужчин встретились во Львове. Первый – мечтал снова ходить. Второй – поставил на ноги тысячи людей по всему миру, но когда изготовил протез Олегу, заплакал.

Источник: Первое медобъединение Львова