У Національному реабілітаційному центрі Незламні Першого медоб’єднання Львова виготовили і встановили протез ноги чоловікові, який не міг ходити сім місяців.

Нову технологію в Україну привезли майстри з Hangers Clinic (США).

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48-річний Олег Горділей втратив ногу на другий день повномасштабного вторгнення. 25 лютого у Херсоні він зупинився біля блокпосту українських військових на Антонівському мосту. У цей момент туди прилетіли дві російські ракети. Його автівка згоріла, а йому самому перебило ноги. Праву – врятувати не вдалося. За ліву й досі борються лікарі. Уже восьмий місяць вона нерухома. Через це чоловік не міг навіть стати на милиці. Його життя стало нестерпним.

Тодд Стоун – протезист зі світовим ім’ям. 35 років у професії. Виготовляє протези дорослим і дітям. Він приїхав в Україну і привіз технологію швидкого протезування, щоб у Центрі Незламні могли допомогти набагато більшій кількості людей.

Два чоловіки зустрілися у Львові. Перший – мріяв знову ходити. Другий – поставив на ноги тисячі людей по всьому світу, але, коли виготовив протез Олегу, заплакав.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова