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Ляшко сообщил, что украинские больницы будут работать даже в условиях блэкаута

25 ноября 2022, 17:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Віктор Ляшко

Лечебные учреждения Украины продолжат работать даже в условиях блэкаута. Об этом сегодня, 25 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в Объединенном эфире национальных телеканалов.

По словам министра, в отдельных больницах предполагается оптимизация помещений, чтобы сконцентрировать предоставление услуг на меньших площадях.

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— Когда меньше площадь, ее проще обеспечить отоплением, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения, — объяснил Виктор Ляшко.

И отметил, что такие меры позволят легче пройти осенне-зимний период, особенно с наступлением сильных холодов.

Фото: Минздрав

Теги
відключення світла Війна в Україні Віктор Ляшко Лікарні
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