Психолог Вікторія Островська розповіла Фактам ICTV, як налаштуватися на новорічні свята під час війни та коли потрібно починати готуватися.

– Новорічні свята наближаються, а настрій у багатьох українців — на нулі. На жаль, це стало своєрідним емоційним тлом нашого життя в умовах воєнного часу, – зазначає Вікторія.

За її словами, зараз головне завдання кожного українця – не зациклюватися на негативі, від якого до депресії й нервового зриву один крок. Адже що глибше ми занурюємося в тривогу і страх, то важче виходити з цього стану.

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Кожен із нас заслуговує на свято, і особливо важливо це розуміти в цей дуже непростий час, переконана психолог і дає кілька порад, як налаштуватися на новорічний настрій:

подбайте про гарний настрій заздалегідь. Постарайтеся відвернути себе від страху і тривоги плануванням майбутнього свята;

продумайте заздалегідь, з ким би ви хотіли провести свято – з сім’єю або друзями. Згадайте, як зазвичай проходить Новий рік, що дратує, що радує. Виберете для себе оптимально комфортний варіант;

підняти настрій можна походом в місця, де є святковий настрій, часто це ТЦ, магазини, супермаркети. Дивлячись на вбрану ялинку і яскраві новорічні іграшки, вам, можливо, і самим захочеться зануритися в передсвяткові клопоти;

постарайтеся не страждати від почуття провини за те, що хтось не може відсвяткувати, що комусь зараз гірше, ніж вам. Ми повинні продовжувати жити тут і зараз, це наше завдання – не забороняти собі свято;

якщо з настроєм не складається, не варто прикидатися, що вам весело, але ми не повинні і сумувати. Спробуйте посміхатися “через не можу”, посмішка дає сигнал мозку і приходить зворотний ефект. Звичайно, набагато краще, коли посмішка відображає ваші справжні почуття, для цього ви повинні переключитися на радісні для н ас події;

сумувати. Спробуйте посміхатися “через не можу”, посмішка дає сигнал мозку і приходить зворотний ефект. Звичайно, набагато краще, коли посмішка відображає ваші справжні почуття, для цього ви повинні переключитися на радісні для ас події; дуже піднімають святковий дух різдвяні фільми, комедії, на душі стає тепліше і хочеться сімейного свята. Подумайте, як прикрасити свій будинок, внести в нього нотки свята. Це можна зробити вже зараз.

Пам’ятайте, наше завдання, хоч би що відбувалося зараз в країні, впустити свято в кожен будинок, в якому затишно, душевно, є гарячий чай з корицею, позитивний сімейний фільм і, головне – гарний настрій.