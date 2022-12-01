Психолог Олена Щербань розповіла, як емоційного витримати тривалі відключення світла, які реакції організму є нормою, а також про те, чим себе краще зайняти при відсутності електропостачання.

– Тривалі відключення світла внесли в наше життя не найприємніші корективи. З відключенням світла ми стаємо позбавлені практично всього, що в сучасному світі нам так необхідно для нормального життя, в тому числі і психологічного, – зазначає Олена Щербань.

П’ять порад для життя без світла

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1. Не бійтеся, якщо плани доведеться міняти. Відключення електрики на тривалий час не дає нам можливості зателефонувати або написати повідомлення, приготувати сніданок, вмитися, прийняти душ, переглянути новини.

Повне або часткова скасування довготривалих або короткострокових планів психологи називають фрустрацією, яка веде до відповідної реакції психіки. Це норма і це не повинно вас лякати, запевняє психолог.

2. Бурхлива реакція на ситуацію вашої психіки – це нормально. За словами Олени, реакція на відключення світла у всіх різна. Комусь хочеться усамітнитися, а комсь обов’язково потрібно спілкування, а когось тягне на обжерливість.

У будь-якому випадку такі реакції – відповідь організму на стрес. І їх не потрібно плутати з депресією – повним закриттям від світу, усвідомленим відключенням від контакту з собою і навколишнім світом.

3. Слідкуйте за своїми думками

Якщо ви прокинулися вранці, а в квартирі немає світла і вас при цьому відвідують похмурі думки про те, що жити зовсім не хочеться і все приречене на провал – це дуже небезпечний синдром.

Такі думки психологи трактують як відсутність підтримки зовні і людині нема на що спиратися всередині. А бажання залишитися уві сні – це захисний механізм психіки, спрямований на те, щоб простіше пережити життєві складності.

Якщо ж у вас з’явилися думки про те, що не хочеться жити, обов’язково зверніться до психолога.

4. Найнебезпечніша ізоляція – соціальна. Тривалі відключення світла і мобільного зв’язку – величезне випробування для нашої психіки. У наявності ще більша соціальна ізоляція, ніж під час пандемії.

Крім того, якщо за часів коронавірусу, багато хто міг працювати віддалено, то при відключенні світла – така можливість пропала. Таким чином багато хто залишився ще й без можливості працювати і заробляти.

5. Танцюйте в темряві. Щоб полегшити для себе наслідки стресу, пов’язаного від тимчасовим відключенням світла і зв’язку, намагайтеся не замикатися і не панікувати. Важливо продовжувати рухатися, отримувати позитивні емоції, як би це не було складно в цій ситуації.

Відмінним способом розрядки і виходу енергії є танці. Ви можете завчасно зберегти в телефоні уроки танцю і під час відключення світла розучувати нові па.

– Спочатку це буде зробити складно – негативні емоції можуть брати верх, але варто зробити невелике зусилля і вас захопить цей процес, – запевняє психолог.

Олена Щербань також рекомендує під час відключення світла медитації, дихальні практики, тривалі прогулянки і домашні заняття спортом.

Виходьте з дому і йдіть без будь-якої мети і маршруту протягом 30 хвилин. Ця техніка допомагає очистити голову від настирливих думок, повернути оптимізм і тверезість свідомості, рекомендує психолог.