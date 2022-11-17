Вчені Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії на майданчику онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, як сформувати психологічну стійкість.

– У часи випробувань дуже важлива ефективна концентрація енергії і чітко спрямовані зусилля. Саме цьому служить постановка цілей — вона концентрує наші зусилля і мобілізує енергію, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, загальний план слід розбити на конкретні завдання, які стануть кроками до наміченої мети. А коли мета досягнута, з’являється відчуття успіху, яке стає джерелом натхнення для подальшого розвитку.

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Як сформувати психологічну стійкість:

1.Зробіть звичкою планувати день, тиждень, місяць, ставити специфічні цілі на різні терміни і відповідні завдання в кожній важливій сфері життя;

2.Пам’ятайте, цілі і завдання повинні бути пов’язані з цінностями – заради чого все це, чому це важливо. Це буде надихати і відчувати значимість кожного кроку;

3.Для кожної мети розробіть низку завдань, виконуючи які ви поступово дійдете до результату або ж будете рухатися в напрямку певних цілей;

4.Втілюйте задумане, святкуйте успіхи. Якщо є невдачі і падіння — це запрошення кожен раз підніматися і йти далі. Якщо є перешкоди — шукати шляхи подолання. Якщо потрібні навички для ефективного виконання завдань-вчитися;

5.Не забувайте, що справжні цілі відображають те, як ми проживаємо своє життя, відповідно до свого покликання та цінностей.

Не завжди в наших можливостях досягти певних цілей, іноді обставини роблять деякі з них недосяжними. Тому треба вміти вчасно відпускати і перепланувати, радять фахівці.

Джерело: Психологічна підтримка