Ученые Украинского института когнитивно-поведенческой терапии на площадке онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, как сформировать психологическую устойчивость.

— Во времена испытаний очень важна эффективная концентрация энергии и четко направленные усилия. Именно этому служит постановка целей — она концентрирует наши усилия и мобилизует энергию, — объясняют специалисты.

По их словам, общий план следует разбить на конкретные задачи, которые станут шагами к намеченной цели. А когда цель достигнута, появляется ощущение успеха, которое становится источником вдохновения для дальнейшего развития.

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Как сфомировать психологическую устойчивость:

1.Сделайте привычкой, планируя день, неделю, месяц, ставить специфические цели на разные сроки и соответствующие задачи в каждой важной сфере жизни;

2.Помните, цели и задачи должны быть связаны с ценностями — ради чего все это, почему это важно. Это будет воодушевлять и чувствовать значимость каждого шага;

3.Для каждой цели разработайте ряд задач, выполняя которые вы постепенно дойдете до результата или же будете двигаться в направлении определенных целей;

4.Воплощайте задуманное, празднуйте успехи. Если есть неудачи и падения — это приглашение каждый раз подниматься и идти дальше. Если есть препятствия — искать пути преодоления. Если нужны навыки для эффективного выполнения задач — учиться;

5.Не забывайте, что истинные цели отражают то, как мы проживаем свою жизнь, согласно своему призванию и ценностям.

Не всегда в наших возможностях достичь определенных целей, иногда обстоятельства делают некоторые из них недостижимыми. Поэтому надо уметь вовремя отпускать и перепланировать, советуют специалисты.

Источник: Психологическая поддержка