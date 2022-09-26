Чтобы там не говорили о том, кто на чьих ошибках учится, лучше всего на человека влияет именно личный опыт. Но чужого все же сторониться не стоит, и он может ощутимо помочь в жизни.
Психолог и участница реалити Пара на миллион (Новый канал) Катя Гурская поделилась жизненными уроками, которые помогают ей быть счастливее:
- Научитесь принимать людей такими, какие они есть. Потому что изменить их практически невозможно.
- У каждого есть свое определение счастья. То, что работает для вас, не обязательно будет работать другим.
- Научитесь стоять за себя. В мире полно злодеев, так и пытающихся взять над вами власть. Не позволяйте себе быть беззащитными! Нужно научиться упрямству и назойливости (в меру конечно), чтобы получить то, чего желаете вы.
- Человек – существо не постоянное. Сегодня вас любят, а завтра уже нет! В любом случае после расставания погружаться в депрессию и искать в себе недостатки – пустая трата времени! У вас будет еще много шансов влюбиться.
- Вы не обязаны быть близкими со всеми членами вашей семьи.
- Если вы приобретаете какой-то предмет одежды, который вам не подходит по размеру, но собираетесь использовать его как стимул для похудения, то никогда так и не будете носить его.
- Не завидуйте людям, которые в вашем возрасте успешнее, чем вы. Направьте эту энергию на достижение своей цели.
- Чувство собственного достоинства – это один из самых больших подарков, который вы можете себе сделать.
- Вы никому ничего не должны. Если будете думать иначе, то будете постоянно несчастны и недовольны жизнью.
10. Если вы поймали себя на мысли, что постоянно теряете работу, друзей, важные отношения и связи, возможно, пора узнать, что корнем всех проблем вы сами?
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