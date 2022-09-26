Чтобы там не говорили о том, кто на чьих ошибках учится, лучше всего на человека влияет именно личный опыт. Но чужого все же сторониться не стоит, и он может ощутимо помочь в жизни.

Психолог и участница реалити Пара на миллион (Новый канал) Катя Гурская поделилась жизненными уроками, которые помогают ей быть счастливее:

Научитесь принимать людей такими, какие они есть. Потому что изменить их практически невозможно. У каждого есть свое определение счастья. То, что работает для вас, не обязательно будет работать другим. Научитесь стоять за себя. В мире полно злодеев, так и пытающихся взять над вами власть. Не позволяйте себе быть беззащитными! Нужно научиться упрямству и назойливости (в меру конечно), чтобы получить то, чего желаете вы. Человек – существо не постоянное. Сегодня вас любят, а завтра уже нет! В любом случае после расставания погружаться в депрессию и искать в себе недостатки – пустая трата времени! У вас будет еще много шансов влюбиться. Вы не обязаны быть близкими со всеми членами вашей семьи. Если вы приобретаете какой-то предмет одежды, который вам не подходит по размеру, но собираетесь использовать его как стимул для похудения, то никогда так и не будете носить его. Не завидуйте людям, которые в вашем возрасте успешнее, чем вы. Направьте эту энергию на достижение своей цели. Чувство собственного достоинства – это один из самых больших подарков, который вы можете себе сделать. Вы никому ничего не должны. Если будете думать иначе, то будете постоянно несчастны и недовольны жизнью.

10. Если вы поймали себя на мысли, что постоянно теряете работу, друзей, важные отношения и связи, возможно, пора узнать, что корнем всех проблем вы сами?