Как вырваться из монотонного и серого однообразия будней, когда каждый следующий день похож на предыдущий и возникает тягостное ощущение, что мы движемся по замкнутому кругу.

На этот актуальный для многих украинцев вопрос на онлайн площадке Психологическая поддержка ответила практический психолог Юлия Ворман.

— Жить по четко спланированному расписанию, с одной стороны — довольно рациональное и понятное решение. Однако есть и оборотная сторона медали, — говорит Юлия.

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По ее словам, строгий распорядок дня лишает человека возможности заводить новые интересные знакомства, путешествовать, открываться новым знаниям и увлечениям.

Однако рутину можно победить. Для этого достаточно придерживаться таких рекомендаций.

Сократите раздражающие триггеры. Для этого вам необходимо понять, какие и когда у вас возникают эмоции в течение дня. Например, утром вы испытываете гнев, когда стоите в пробке по дороге на работу, но приезжая в офис, испытываете массу положительных эмоций от общения с коллегами за чашкой кофе.

Выпишите все раздражающие ситуации, даже самые маленькие и незначительные. Затем выберите самые неприятные пункты из списка и постарайтесь заменить их.

Например, можно выбрать новый маршрут на работу, чтобы не стоять в пробке и меньше нервничать.

Опишите идеальный день. Постарайтесь придерживаться прописанного хотя бы частично. Не забывайте включить в описание этого дня маленькие радости и приятные мелочи, которые смогут сделать вашу жизнь лучше.

Сопровождайте небольшие победы небольшими наградами. Вспомните о положительном подкреплении. Даже в случае простых действий важна награда. Однако не стоит пытаться целиться во что-то недостижимое. Придумайте реалистичную цель. Как только достигнете ее, порадуйте себя чем-то.

Начните развиваться. К самосовершенствованию можно отнести занятия спортом, изучение иностранных языков, чтение книг, посещение различных курсов, овладение новой профессией и все такое. Чем больше у человека увлечений, тем разнообразнее его жизнь.

Используйте принцип “сделай хоть что-то”. Выполнение даже не сложных, простых действий дает нам мотивацию продолжать проводить время продуктивно.

Источник: Психологическая поддержка