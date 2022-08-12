Як вирватися з монотонної і сірої одноманітності буднів, коли кожен наступний день схожий на попередній і виникає тяжке відчуття, що ми рухаємося по замкнутому колу.

На це актуальне для багатьох українців питання на онлайн-майданчику Психологічна підтримка відповіла практичний психолог Юлія Ворман.

– Жити за чітко спланованим розкладом, з одного боку — досить раціональне і зрозуміле рішення. Однак є і зворотний бік медалі, – каже Юлія.

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За її словами, чіткий розпорядок дня позбавляє людину можливості заводити нові цікаві знайомства, подорожувати, відкриватися новим знанням і захопленням.

Однак рутину можна перемогти. Для цього достатньо дотримуватися таких рекомендацій.

Скоротіть дратівливі тригери. Для цього вам необхідно зрозуміти, які і коли у вас виникають емоції протягом дня. Наприклад, вранці ви відчуваєте гнів, коли стоїте в заторі по дорозі на роботу, але приїжджаючи в офіс, відчуваєте масу позитивних емоцій від спілкування з колегами за чашкою кави.

Випишіть всі дратівливі ситуації, навіть найменші та незначні. Потім виберіть найнеприємніші пункти зі списку і намагайтеся замінити їх.

Наприклад, можна вибрати новий маршрут на роботу, щоб не стояти в заторі і менше нервувати.

Опишіть ідеальний день. Постарайтеся дотримуватися прописаного хоча б частково. Не забувайте внести в опис цього дня маленькі радості і приємні дрібниці, які зможуть зробити ваше життя кращим.

Супроводжуйте невеликі перемоги невеликими нагородами. Згадайте про позитивне підкріплення. Навіть для простих дій важлива нагорода. Однак не варто намагатися цілитися в щось недосяжне. Придумайте реалістичну мету. Як тільки досягнете її, порадуйте себе чимось.

Почніть розвиватися. До самовдосконалення можна віднести заняття спортом, вивчення іноземних мов, читання книг, відвідування різних курсів, оволодіння новою професією і таке інше. Що більше у людини захоплень, то різноманітнішим стає її життя.

Використовуйте принцип “зроби хоч щось”. Виконання навіть нескладних, простих дій дає нам мотивацію продовжувати проводити час продуктивно.

Джерело: Психологічна підтримка