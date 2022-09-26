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Психологія

На чиїх помилках варто вчитися: 10 життєвих порад від психологині

26 Вересня 2022, 14:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
женщина
Джерело: Depositphotos

Щоб там не казали про те, хто на чиїх помилках вчиться, а найкраще на людину впливає саме особистий досвід. Та чужого все ж таки цуратися не варто, бо й він може відчутно допомогти у житті.

Психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон (Новий канал) Катя Гурська поділилася життєвими уроками, які допомагають їй бути щасливішою:

  1. Навчіться приймати людей такими, якими вони є. Бо змінити їх практично неможливо.
  2. У кожного є своє визначення щастя. Те, що працює для вас, не обов’язково буде працювати для інших.
  3. Навчіться стояти за себе. У світі повно лиходіїв, які так і намагаються взяти над вами владу. Не дозволяйте собі бути беззахисними! Потрібно навчитися впертості та настирливості (в міру, звісно), щоб отримати те, чого бажаєте ви.
  4. Людина — істота не постійна. Сьогодні вас люблять, а завтра вже ні! У будь-якому разі після розставання занурюватися в депресію та шукати в собі недоліки — марнування часу! У вас буде ще багато шансів закохатися.
  5. Ви не зобов’язані бути близькими з усіма членами вашої родини.
  6. Якщо ви купуєте якийсь предмет одягу, який вам не підходить за розміром, але збираєтеся використовувати його як стимул для схуднення, то ніколи так і не носитимете його.
  7. Не заздріть людям, які у вашому віці успішніші, ніж ви. Спрямуйте цю енергію на досягнення своєї мети.
  8. Почуття власної гідності — це один з найбільших подарунків, який ви можете собі зробити.
  9. Ви нікому нічого не винні. Якщо думатимете інакше, то будете постійно нещасні та незадоволені життям.
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10. Якщо ви зловили себе на думці, що постійно втрачаєте роботу, друзів, важливі стосунки та зв’язки, можливо, настав час дізнатися, що коренем усіх проблем є ви самі?

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Джерело
Новий канал
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