Щоб там не казали про те, хто на чиїх помилках вчиться, а найкраще на людину впливає саме особистий досвід. Та чужого все ж таки цуратися не варто, бо й він може відчутно допомогти у житті.

Психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон (Новий канал) Катя Гурська поділилася життєвими уроками, які допомагають їй бути щасливішою:

Навчіться приймати людей такими, якими вони є. Бо змінити їх практично неможливо. У кожного є своє визначення щастя. Те, що працює для вас, не обов’язково буде працювати для інших. Навчіться стояти за себе. У світі повно лиходіїв, які так і намагаються взяти над вами владу. Не дозволяйте собі бути беззахисними! Потрібно навчитися впертості та настирливості (в міру, звісно), щоб отримати те, чого бажаєте ви. Людина — істота не постійна. Сьогодні вас люблять, а завтра вже ні! У будь-якому разі після розставання занурюватися в депресію та шукати в собі недоліки — марнування часу! У вас буде ще багато шансів закохатися. Ви не зобов’язані бути близькими з усіма членами вашої родини. Якщо ви купуєте якийсь предмет одягу, який вам не підходить за розміром, але збираєтеся використовувати його як стимул для схуднення, то ніколи так і не носитимете його. Не заздріть людям, які у вашому віці успішніші, ніж ви. Спрямуйте цю енергію на досягнення своєї мети. Почуття власної гідності — це один з найбільших подарунків, який ви можете собі зробити. Ви нікому нічого не винні. Якщо думатимете інакше, то будете постійно нещасні та незадоволені життям.

10. Якщо ви зловили себе на думці, що постійно втрачаєте роботу, друзів, важливі стосунки та зв’язки, можливо, настав час дізнатися, що коренем усіх проблем є ви самі?