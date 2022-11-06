Психолог Вікторія Островська поділилася з Фактами ICTV деякими лайфхаками, які допоможуть українцям в умовах воєнного часу справлятися з тривожними думками, щоб спокійно заснути.

– Дуже часто ми не можемо заснути, тому що в голову нав’язливо лізуть різні думки, що скупчилися за весь день. У результаті виникає стрес і тривожність, – пояснює Вікторія.

Крім того, за її словами, перезбудити нервову систему можуть не тільки проблеми, які не вдалося вирішити вдень, а й позитивні моменти, які замість засинання змушують кілька годин перевертатися з боку на бік.

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Що робити, щоб заснути: