Психолог Вікторія Островська поділилася з Фактами ICTV деякими лайфхаками, які допоможуть українцям в умовах воєнного часу справлятися з тривожними думками, щоб спокійно заснути.
– Дуже часто ми не можемо заснути, тому що в голову нав’язливо лізуть різні думки, що скупчилися за весь день. У результаті виникає стрес і тривожність, – пояснює Вікторія.
Крім того, за її словами, перезбудити нервову систему можуть не тільки проблеми, які не вдалося вирішити вдень, а й позитивні моменти, які замість засинання змушують кілька годин перевертатися з боку на бік.
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Що робити, щоб заснути:
- намагайтеся мінімум за три години до сну захистити себе від негативної інформації, не читати стрічки новин. Краще подивитися заспокійливий веселий фільм або послухати подкаст. Таким чином ви уникнете візуалізації страшних картинок;
- звільняйте свої емоції, не тримайте їх в собі. Поговоріть з близькими, поділіться своїми переживаннями, обговоріть проблему, яка вас непокоїть;
- якщо немає бажання або можливості поділитися проблемою, можна завести щоденник, в якому ви будете записувати свої емоції, переживання за день. А поруч відзначати рішення, яке ви хотіли б побачити;
- не пийте перед сном кави або будь-який інший енергетичний напій, краще віддати перевагу заспокійливому чаю з трав. Як варіант, заварити пустирник;
- добре допомагає заспокійлива музика або збірник музики природи, наприклад, звуки струмка або дощу, квакання жаб;
- знаходьте час для фізичної активності днем, тим більше, якщо у вас сидяча робота;
- намагайтеся не спати вдень, але якщо дуже хочеться подрімати, не відмовляйте собі в цьому;
- нічний сон прекрасно стимулюють нічні прогулянки, тепла ванна або душ після них. Такий ритуал допоможе зняти тілесну напругу;
- спіть з відкритим вікном або, як мінімум, перед сном провітріть кімнату, оскільки часто саме нестача свіжого повітря заважає заснути.