Психолог Виктория Островская поделилась с Фактами ICTV некоторыми лайфхаками, которые помогут украинцам в условиях военного времени справляться с тревожными мыслями, чтобы спокойно заснуть.
— Очень часто мы не можем заснуть, потому что в голову навязчиво лезут разные мысли, скопившиеся за весь день. В итоге возникает стресс и тревожность, — объясняет Виктория.
Кроме того, по ее словам, перевозбудить нервную систему могут не только проблемы, которые не удалось решить днем, но и позитивные моменты, которые вместо засыпания заставляют несколько часов ворочаться с боку на бок.
Сейчас смотрят
Что делать, чтобы заснуть:
- старайтесь минимум за три часа до сна оградить себя от негативной информации, не читать ленты новостей. Лучше посмотреть успокаивающий веселый фильм или послушать подкаст. Таким образом вы избежите визуализации страшных картинок;
- освобождайте свои эмоции, не держите их в себе. Поговорите с близкими, поделитесь своими переживаниями, обсудите проблему, которая вас тревожит;
- если нет желания или возможности поделиться проблемой, можно завести дневник, в котором вы будете записывать свои эмоции, переживания за день. А рядом отмечать решение, которое вы хотели бы увидеть;
- не пейте перед сном кофе или любой другой энергетический напиток, лучше отдать предпочтение успокаивающему чаю из трав. Как вариант, заварить пустырник;
- хорошо помогает успокаивающая музыка или сборник музыки природы, к примеру, звуки ручья или дождя, кваканье лягушек;
- находите время для физической активности днем, тем более, если у вас сидячая работа;
- старайтесь не спать днем, но если очень хочется вздремнуть, не отказывайте себе в этом;
- ночной сон прекрасно стимулируют ночные прогулки, теплая ванна или душ после них. Такой ритуал поможет снять телесное напряжение;
- спите с открытым окном или, как минимум, перед сном проветрите комнату, поскольку часто именно недостаток свежего воздуха мешает уснуть.