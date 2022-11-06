Психолог Виктория Островская поделилась с Фактами ICTV некоторыми лайфхаками, которые помогут украинцам в условиях военного времени справляться с тревожными мыслями, чтобы спокойно заснуть.

— Очень часто мы не можем заснуть, потому что в голову навязчиво лезут разные мысли, скопившиеся за весь день. В итоге возникает стресс и тревожность, — объясняет Виктория.

Кроме того, по ее словам, перевозбудить нервную систему могут не только проблемы, которые не удалось решить днем, но и позитивные моменты, которые вместо засыпания заставляют несколько часов ворочаться с боку на бок.

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Что делать, чтобы заснуть: