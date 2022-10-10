Безусловно, нас не запугать и не одолеть, но страшно бывает всем. Это нормально, говорят психологи.

И если вы все же нуждаетесь в помощи, обращайтесь по одному из номеров горячих линий психологической поддержки, которое собрало для вас Министерство здравоохранения:

0 800 505 201 – Горячая линия Минздрава;

– Горячая линия Минздрава; 1547 – Правительственная линия;

– Правительственная линия; 0 800 33 20 29 – Линия помощи для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда;

– Линия помощи для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда; 1548 – Линия Минреинтеграции;

– Линия Минреинтеграции; 0 800 100 102 – Линия Национальной психологической ассоциации;

– Линия Национальной психологической ассоциации; 0 800 210 160 – Линия международной гуманитарной организации Человек в беде;

– Линия международной гуманитарной организации Человек в беде; (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса;

– Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса; 0 800 211 444 – Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции

– Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции 7333 – Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine;

– Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine; 0800500335 (с мобильного или стационарного); 116 123 (с мобильного) – Линия ОО Ла Страда-Украина.