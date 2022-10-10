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Если требуется психологическая поддержка: телефоны горячих линий

10 октября 2022, 18:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Если требуется психологическая поддержка: телефоны горячих линий
Источник: Pexels

Безусловно, нас не запугать и не одолеть, но страшно бывает всем. Это нормально, говорят психологи.

И если вы все же нуждаетесь в помощи, обращайтесь по одному из номеров горячих линий психологической поддержки, которое собрало для вас Министерство здравоохранения:

  • 0 800 505 201 – Горячая линия Минздрава;
  • 1547 – Правительственная линия;
  • 0 800 33 20 29 – Линия помощи для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда;
  • 1548 – Линия Минреинтеграции;
  • 0 800 100 102 – Линия Национальной психологической ассоциации;
  • 0 800 210 160 – Линия международной гуманитарной организации Человек в беде;
  • (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса;
  • 0 800 211 444 – Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции
  • 7333 – Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine;
  • 0800500335 (с мобильного или стационарного); 116 123 (с мобильного) – Линия ОО Ла Страда-Украина.
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Источник
Минздрав
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Психология
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