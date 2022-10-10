Безумовно, нас не залякати та не здолати, але страшно буває всім. Це нормально, стверджують психологи.

Та якщо ви все ж таки потребуєте допомоги, звертайтеся за одним із номерів гарячих ліній психологічної підтримки, що зібрало для вас Міністерство охорони здоров’я:

0 800 505 201 – Гаряча лінія МОЗ;

– Гаряча лінія МОЗ; 1547 – Урядова лінія;

– Урядова лінія; 0 800 33 20 29 – Лінія допомоги для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду;

– Лінія допомоги для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду; 1548 – Лінія Мінреінтеграції;

– Лінія Мінреінтеграції; 0 800 100 102 – Лінія Національної психологічної асоціації;

– Лінія Національної психологічної асоціації; 0 800 210 160 – Лінія міжнародної гуманітарної організації Людина в біді;

– Лінія міжнародної гуманітарної організації Людина в біді; (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи;

– Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи; 0 800 211 444 – Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції

– Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції 7333 – Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine;

– Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine; 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного); 116 123 (з мобільного) – Лінія ГО Ла Страда-Україна.