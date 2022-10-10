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Якщо потребуєте психологічної підтримки: телефони гарячих ліній

10 Жовтня 2022, 18:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Якщо потребуєте психологічної підтримки: телефони гарячих ліній
Джерело: Pexels

Безумовно, нас не залякати та не здолати, але страшно буває всім. Це нормально, стверджують психологи.

Та якщо ви все ж таки потребуєте допомоги, звертайтеся за одним із номерів гарячих ліній психологічної підтримки, що зібрало для вас Міністерство охорони здоров’я:

  •  0 800 505 201 – Гаряча лінія МОЗ;
  •  1547 – Урядова лінія;
  •  0 800 33 20 29 – Лінія допомоги для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду;
  •  1548 – Лінія Мінреінтеграції;
  •  0 800 100 102 – Лінія Національної психологічної асоціації;
  •  0 800 210 160 – Лінія міжнародної гуманітарної організації Людина в біді;
  •  (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи;
  •  0 800 211 444 – Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції
  •  7333 – Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine;
  •  0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного); 116 123 (з мобільного) – Лінія ГО Ла Страда-Україна.
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Джерело
МОЗ
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