Як у важкий і складний для всіх українців період повномасштабної війни, яка триває вже майже сім місяців, розвантажити свою психіку від негативних думок і пригніченого сприйняття реальності, яке вимотує і позбавляє сил.

Про це на прохання Фактів ICTV розповіла наш експерт, психолог Вікторія Островська.

– З початком війни в Україні багато хто став себе накручувати і постійно думати про погане. В результаті з часом у людини від поганих думок з’являється апатія, підтягується депресія, – каже психолог.

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За її словами, постійні переживання і моторошні картинки в голові відносяться до тривалих травмуючим розладів, які непередбачувані своїми несприятливими наслідками для здоров’я в цілому.

Як налаштувати себе на позитив під час війни:

пам’ятаємо, що ранок вечора мудріший, це означає, що коли перед сном долають важкі роздуми, потрібно прийняти вольове рішення переглянути їх вранці, на свіжу голову;

якщо не можете заснути від поганих думок, включіть комедію, почитайте улюблену книгу;

дозвольте собі помилятися, не сваріть і катуйте себе за помилки, це може статися з кожним з нас;

завжди налаштовуйте себе на позитивні моменти в житті, як би не склалася ситуація, завжди шукайте в ній позитивні сторони;

в ідкрийте для себе медитацію і музику, що знімає напругу;

ідкрийте для себе медитацію і музику, що знімає напругу; подружіться зі спортом, це універсальний помічник боротьби з негативом в будь-якій складній психологічній ситуації.

Постарайтеся поступово позбутися від думок: а раптом трапиться щось погане? Погане так і не станеться, але ви вже занурите себе в негатив, страх, пригніченість.

Пам’ятаємо, що попереду в України — світле, прекрасне майбутнє, на яке всі ми, безумовно, заслужили.