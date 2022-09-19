Як у важкий і складний для всіх українців період повномасштабної війни, яка триває вже майже сім місяців, розвантажити свою психіку від негативних думок і пригніченого сприйняття реальності, яке вимотує і позбавляє сил.
Про це на прохання Фактів ICTV розповіла наш експерт, психолог Вікторія Островська.
– З початком війни в Україні багато хто став себе накручувати і постійно думати про погане. В результаті з часом у людини від поганих думок з’являється апатія, підтягується депресія, – каже психолог.
За її словами, постійні переживання і моторошні картинки в голові відносяться до тривалих травмуючим розладів, які непередбачувані своїми несприятливими наслідками для здоров’я в цілому.
Як налаштувати себе на позитив під час війни:
- пам’ятаємо, що ранок вечора мудріший, це означає, що коли перед сном долають важкі роздуми, потрібно прийняти вольове рішення переглянути їх вранці, на свіжу голову;
- якщо не можете заснути від поганих думок, включіть комедію, почитайте улюблену книгу;
- дозвольте собі помилятися, не сваріть і катуйте себе за помилки, це може статися з кожним з нас;
- завжди налаштовуйте себе на позитивні моменти в житті, як би не склалася ситуація, завжди шукайте в ній позитивні сторони;
- відкрийте для себе медитацію і музику, що знімає напругу;
- подружіться зі спортом, це універсальний помічник боротьби з негативом в будь-якій складній психологічній ситуації.
Постарайтеся поступово позбутися від думок: а раптом трапиться щось погане? Погане так і не станеться, але ви вже занурите себе в негатив, страх, пригніченість.
Пам’ятаємо, що попереду в України — світле, прекрасне майбутнє, на яке всі ми, безумовно, заслужили.