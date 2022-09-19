Как в тяжелый и сложный для всех украинцев период полномасштабной войны, которая длится уже почти семь месяцев, разгрузить свою психику от негативных мыслей и удрученного восприятия реальности, которое изматывает и лишает сил.

Об этом по просьбе Фактов ICTV рассказала наш эксперт, психолог Виктория Островская.

— С началом войны в Украине многие стали себя накручивать и постоянно думать о плохом. В итоге со временем у человека от плохих мыслей появляется апатия, подтягивается депрессия, — говорит психолог.

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По ее словам, постоянные переживания и жуткие картинки в голове относятся к длительным травмирующим расстройствам, которые непредсказуемы своими неблагоприятными последствиями для здоровья в целом.

Как настроить себя на позитив во время войны:

помним, что утро вечера мудренее, это значит, что когда перед сном одолевают тяжелые раздумья, нужно принять волевое решение пересмотреть их утром, на свежую голову;

если не можете заснуть от плохих мыслей, включите комедию, почитайте любимую книгу;

разрешите себе ошибаться, не ругайте и истязайте себя за ошибки, это может случиться с каждым из нас;

всегда настраивайте себя на позитивные моменты в жизни, как бы не сложилась ситуация, всегда ищите в ней положительные стороны;

откройте для себя медитацию и расслабляющую музыку;

подружитесь со спортом, это универсальный помощник борьбы с негативом в любой сложной психологической ситуации.

Постарайтесь постепенно избавиться от мыслей: а вдруг случится что-то плохое? Плохое так и не произойдет, но вы уже погрузите себя в негатив, страх, удрученность.

Помним, что впереди у Украины — светлое, прекрасное будущее, которое все мы, безусловно, заслужили.