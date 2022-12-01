Психолог Алена Щербань рассказала, как эмоционального выдержать длительные отключения света, какие реакции организма являются нормой, а также о том, чем себя лучше занять при отсутствии электроснабжения.

— Длительные отключения света внесли в нашу жизнь не самые приятные коррективы. С отключением света мы становимся лишены практически всего, что в современном мире нам так необходимо для нормальной жизни, в том числе и психологической, — отмечает Алена Щербань.

Пять советов для жизни без света

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1. Не бойтесь, если планы придется менять. Отключения электричества на длительное время не дает нам возможности позвонить или написать сообщение, приготовить завтрак, умыться, принять душ, просмотреть новости.

Полную или частичная отмену долговременных или краткосрочных планов психологи называют фрустрацией, которая ведет к ответной реакции психики. Это норма и это не должно вас пугать, уверяет психолог.

2. Бурная реакция на ситуацию вашей психики – это нормально. По словам Алены, реакция на отключение света у всех разная. Кому-то хочется уединиться, а кому-то обязательно нужно общение, а кого-то тянет на обжорство.

В любом случае такие реакции – ответ организма на стресс. И их не нужно путать с депрессией — полным закрытием от мира, осознанным отключением от контакта с собой и окружающим миром.

3. Следите за своими мыслями

Если вы проснулись утром, а в квартире нет света и вас при этом посещают мрачные мысли о том, что жить совсем не хочется и все обречено на провал – это очень опасный синдром.

Такие мысли психологи трактуют как отсутствие поддержки снаружи и человеку не на что опираться внутри. А желание остаться во сне – это защитный механизм психики, направленный на то, чтобы проще пережить жизненные сложности.

Если же у вас появились мысли о том, что не хочется жить, обязательно обратитесь к психологу.

4. Самая опасная изоляция – социальная. Длительные отключение света и мобильной связи – громадное испытание для нашей психики. Налицо еще большая социальная изоляция, чем во время пандемии.

Кроме того, если во времена коронавируса, многие могли работать удаленно, то при отключении света – такая возможность пропала. Таким образом многие остались еще и без возможности работать и зарабатывать.

5. Танцуйте в темноте. Чтобы облегчить для себя последствия стресса, связанного от временным отключением света и связи, старайтесь не замыкаться и не паниковать.Важно продолжать двигаться, получать позитивные эмоции, как бы это ни было сложно в данной ситуации.

Отличным способом разрядки и выхода энергии являются танцы. Вы можете заблаговременно сохранить в телефоне уроки танца и во время отключения света разучивать новые па.

— Поначалу это будет сделать сложно – негативные эмоции могут брать верх, но стоит сделать небольшое усилие и вас увлечет этот процесс, — уверяет психолог.

Алена Щербань также рекомендует во время отключения света медитации, дыхательные практики, длительные прогулки и домашние занятия спортом.

Выходите из дома и идите без всякой цели и маршрута в течение 30 минут. Эта техника помогает очистить голову от назойливых мыслей, вернуть оптимизм и трезвость сознания, рекомендует психолог.