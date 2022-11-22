Украинцы девятый месяц подряд просыпаются с неизвестностью и непониманием того, что им принесет этот день.

Многие уже привыкли к мысли о том, что во время войны нужно пытаться жить так, как было до: работать, заниматься обычными делами, находить время на хобби и отдых.

Однако есть и те, кто живет с синдромом отложенной жизни. Зачем планировать свою жизнь во время войны – читайте в материале.

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Семейный психолог Кристина Дацишин отмечает, что сейчас, как никогда, нужно позволить себе жить:

— Конечно, горизонт наших довоенных планировок сильно сузился, поэтому забудьте о планировании на год, три или пять лет.

Планируйте только две вещи:

жить счастливо;

свой день.

Так что соберитесь, перестаньте жить у себя в голове, где бродят концепции о том, что правильно, а что нет. В которых вы блудите месяцы войны. Каждый раз, когда такое мнение возникает, делайте в реальной жизни с точностью до наоборот:

расстроились – найдите способ радоваться;

нет сил – сделайте зарядку и взбодритесь;

ничего не хочется – возьмите ручку и напишите 500 желаний;

хочется на кого-то покричать – улыбнитесь и обнимите.

Также, по мнению эксперта, важно вести во время войны специальный дневник благодарности. Для этого необходимо приобрести красивый блокнот и следовать инструкции:

Всегда старайтесь искать что-то хорошее, что с вами происходит, и быть благодарным за это. Буквально включитесь в игру, где вы будете усиленно находить, чему порадоваться, и за что благодарить этот день. Пройдет несколько недель, и ваша жизнь начнет меняться. Такова сила положительного мышления. Возьмите себе за правило наслаждаться тем, чего раньше не замечали: радуйтесь каждому новому дню, увлекайтесь дождем, цените каждые объятия с близкими людьми. Будьте готовы выслушать и познать себя и записывать свою благодарность в дневник. Дневник благодарности можно вести в любое время в течение дня, но идеально делать это утром, перед началом работы или учебы. Вечером перед сном можно записывать в дневник 10 благодарностей за вещи или события, которые произошли в течение дня.

Психолог Оксана Эмбер говорит об угрозе синдрома отложенной жизни в будущем. По ее словам, нужно принять действительность, и начать делать то, что давно хотели:

— Все чаще в общении с близкими, знакомыми или просто посторонними людьми я замечаю, как они негативно настроены на перспективы развития своего будущего.

Все ждут завершения войны, чтобы вернуться к нормальной жизни.

— Да разве она уже ненормальна, если вы заснули и проснулись в собственной кровати?

Настоящее время не совсем стабильное, и никто из нас не знает, чего ожидать от завтрашнего дня. Однако что, если все будет хорошо? Сейчас вы просто теряете и без того ценное время на вечные сомнения и размышления, вместо того чтобы делать то, что хочется здесь и сейчас.

Давно хотели записаться на вокал? Вперед. Хотели выучить какой-нибудь язык? Супер, начните уже, а не с понедельника. Бегать? Перед сном не забудьте поставить будильник на утреннюю пробежку.

Не откладывайте сегодня то, что завтра сделает вашу жизнь лучше. Как показывает практика, никогда не знаешь, когда твое завтра будет последним.

А если серьезно, имея такой слабый боевой дух и делая войну своей отмазкой, кроме депрессии на выходе не получишь ничего.

Для тех, кто в тылу, особенно важна эмоциональная стабильность, вера в свое светлое будущее и умение строить планы на все невзгоды.

Сейчас, как никогда, нужно ценить каждую минуту жизни, и планировать завтрашний день.

Пропустите эти слова через себя. Что вы чувствуете? Благодарность? Наверное, да. Эти ребята – это наши герои. Они делают возможной нашу жизнь. Поэтому сейчас нужно жить, если есть такая возможность.

Психотерапевт Наталья Бабик выделила основные правила, как заставить себя жить и планировать во время войны.

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