Украинцы девятый месяц подряд просыпаются с неизвестностью и непониманием того, что им принесет этот день.
Многие уже привыкли к мысли о том, что во время войны нужно пытаться жить так, как было до: работать, заниматься обычными делами, находить время на хобби и отдых.
Однако есть и те, кто живет с синдромом отложенной жизни. Зачем планировать свою жизнь во время войны – читайте в материале.
Семейный психолог Кристина Дацишин отмечает, что сейчас, как никогда, нужно позволить себе жить:
— Конечно, горизонт наших довоенных планировок сильно сузился, поэтому забудьте о планировании на год, три или пять лет.
Планируйте только две вещи:
- жить счастливо;
- свой день.
Так что соберитесь, перестаньте жить у себя в голове, где бродят концепции о том, что правильно, а что нет. В которых вы блудите месяцы войны. Каждый раз, когда такое мнение возникает, делайте в реальной жизни с точностью до наоборот:
- расстроились – найдите способ радоваться;
- нет сил – сделайте зарядку и взбодритесь;
- ничего не хочется – возьмите ручку и напишите 500 желаний;
- хочется на кого-то покричать – улыбнитесь и обнимите.
Также, по мнению эксперта, важно вести во время войны специальный дневник благодарности. Для этого необходимо приобрести красивый блокнот и следовать инструкции:
- Всегда старайтесь искать что-то хорошее, что с вами происходит, и быть благодарным за это. Буквально включитесь в игру, где вы будете усиленно находить, чему порадоваться, и за что благодарить этот день. Пройдет несколько недель, и ваша жизнь начнет меняться. Такова сила положительного мышления.
- Возьмите себе за правило наслаждаться тем, чего раньше не замечали: радуйтесь каждому новому дню, увлекайтесь дождем, цените каждые объятия с близкими людьми.
- Будьте готовы выслушать и познать себя и записывать свою благодарность в дневник.
- Дневник благодарности можно вести в любое время в течение дня, но идеально делать это утром, перед началом работы или учебы.
- Вечером перед сном можно записывать в дневник 10 благодарностей за вещи или события, которые произошли в течение дня.
Психолог Оксана Эмбер говорит об угрозе синдрома отложенной жизни в будущем. По ее словам, нужно принять действительность, и начать делать то, что давно хотели:
— Все чаще в общении с близкими, знакомыми или просто посторонними людьми я замечаю, как они негативно настроены на перспективы развития своего будущего.
Все ждут завершения войны, чтобы вернуться к нормальной жизни.
— Да разве она уже ненормальна, если вы заснули и проснулись в собственной кровати?
Настоящее время не совсем стабильное, и никто из нас не знает, чего ожидать от завтрашнего дня. Однако что, если все будет хорошо? Сейчас вы просто теряете и без того ценное время на вечные сомнения и размышления, вместо того чтобы делать то, что хочется здесь и сейчас.
Давно хотели записаться на вокал? Вперед. Хотели выучить какой-нибудь язык? Супер, начните уже, а не с понедельника. Бегать? Перед сном не забудьте поставить будильник на утреннюю пробежку.
Не откладывайте сегодня то, что завтра сделает вашу жизнь лучше. Как показывает практика, никогда не знаешь, когда твое завтра будет последним.
А если серьезно, имея такой слабый боевой дух и делая войну своей отмазкой, кроме депрессии на выходе не получишь ничего.
Для тех, кто в тылу, особенно важна эмоциональная стабильность, вера в свое светлое будущее и умение строить планы на все невзгоды.
Сейчас, как никогда, нужно ценить каждую минуту жизни, и планировать завтрашний день.
Пропустите эти слова через себя. Что вы чувствуете? Благодарность? Наверное, да. Эти ребята – это наши герои. Они делают возможной нашу жизнь. Поэтому сейчас нужно жить, если есть такая возможность.
Психотерапевт Наталья Бабик выделила основные правила, как заставить себя жить и планировать во время войны.
Для того чтобы себе помочь, следуйте инструкции:
- Больше спите. Если есть возможность – досыпайте днем.
- Занимайтесь физической активностью. Но не перегружайте свой организм. Это очень важно.
- Имейте планы на ежедневную рутинность.
- Выделяйте время для любимого дела, которое делало вас счастливым до войны.
- Занимайтесь самообучением.
- Обсуждайте страхи и тревогу с единомышленниками и друзьями. Общайтесь с теми, кто сбалансирован и спокоен.
- Переживайте ситуации по мере их поступления.
- Не накручивайте себя. Накручивать – это жить в тревоге, которая приводит к ухудшению самочувствия, психического состояния и панических атак.
- Сражайтесь с информационной зависимостью. Важно помнить, что постоянное пережевывание новостей усиливает тревогу.
- Помните – война закончится! Вспомните о тех, кто уже проходил страшные испытания: наши прабабушки и бабушки, прадедушки и дедушки. Они выжили и дали жизнь нам с вами, которую многие не ценят и откладывают на потом.