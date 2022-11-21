Психолог Виктория Островская рассказала Фактам ICTV, как не сорваться в уныние и депрессию во время веерных отключений света.

— Для многих украинцев веерные отключения стали на психоэмоциональном уровне настоящим испытанием на выносливость. Суровая реальность раскачивает нервную систему, провоцируя нервные срывы и депрессивные состояния, — констатирует специалист.

Как эмоционально поддерживать себя во время отключений света:

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когда происходит что-то неожиданное или ужасное, мы часто впадаем в ступор от кажущейся безысходности. Тут нужны время, адаптация и четкое понимание, что выход есть всегда: надо только подумать над разными сценариями своего поведения;

можно заняться теми делами, на которые у вас никогда не хватало времени и которые не требуют яркого освещения. Или, например, сходить на прогулку, прихватив фонарик: свежий воздух всегда успокаивает и прочищает разум;

устройте мозговой штурм, запишите проблему, которая вас терзает, и попробуйте найти ее решение. Записывайте все варианты, которые приходят в голову, то есть старайтесь не думать, а просто фиксировать то, что подкидывает вам ваше сознание. Иногда хорошие идеи приходят, как озарение;

вы можете провести это время без света со своей семьей, достать настольные игры, просто поговорить, выслушать друг друга. Если вы одиноки, сходите к друзьям, родственникам;

найдите источник вдохновения, впустите в свою голову как можно больше светлых мыслей и перспективных идей. Заведите тетрадь, в которую будете записывать, как вы каждый день справлялись с трудными для вас временами.

Никогда не сидите без дела, не терзайте себя в темноте негативными мыслями, не погружайте свое сознание в безысходность. Включите приятную музыку или интересную аудиокнигу, советует психолог.

И призывает помнить, что темнота — это не навсегда, что свет после нее будет только ярче и желаннее.