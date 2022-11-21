Психолог Вікторія Островська розповіла Фактам ICTV, як не зірватися в зневіру і депресію під час віялових відключень світла.

– Для багатьох українців віялові відключення стали на психоемоційному рівні справжнім випробуванням на витривалість. Сувора реальність розгойдує нервову систему, провокуючи нервові зриви і депресивні стани, – констатує фахівець.

Як емоційно підтримувати себе під час відключень світла:

Зараз дивляться

коли відбувається щось несподіване або жахливе, ми часто впадаємо в ступор від уявної безвиході. Тут потрібні час, адаптація і чітке розуміння, що вихід є завжди: треба тільки подумати над різними сценаріями своєї поведінки;

можна зайнятися тими справами, на які у вас ніколи не вистачало часу і які не вимагають яскравого освітлення. Або, наприклад, сходити на прогулянку, прихопивши ліхтарик: свіже повітря завжди заспокоює і прочищає розум;

влаштуйте мозковий штурм, запишіть проблему, яка вас мучить, і спробуйте знайти її рішення. Записуйте всі варіанти, які приходять в голову, тобто намагайтеся не думати, а просто фіксувати те, що підкидає вам ваш а свідомість. Іноді хороші ідеї приходять, як осяяння;

свідомість. Іноді хороші ідеї приходять, як осяяння; ви можете провести цей час без світла зі своєю сім’єю, дістати настільні ігри, просто поговорити, вислухати один одного. Якщо ви самотні, сходіть до друзів, родичів;

знайдіть джерело натхнення, впустіть в свою голову якомога більше світлих думок і перспективних ідей. Заведіть зошит, в яку будете записувати, як ви кожен день справлялися з важкими для вас часом.

Ніколи не сидіть без діла, не терзайте себе в темряві негативними думками, не занурюйте свою свідомість в безвихідь. Увімкніть приємну музику або цікаву аудіокнигу, радить психолог.

І закликає пам’ятати, що темрява — це не назавжди, що світло після неї буде тільки яскравіше і бажаніше.