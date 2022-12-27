Психоаналитик Ольга Корбут на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, как распознать психотравму и какая помощь может понадобиться.

— Война и переживания, связанные с ней, способны запустить психические изменения, приводящие к травматизации. В том числе и ПТСР, — объясняет Ольга.

По ее словам, травма и стресс, несмотря на близость этих состояний, не одно и то же. Не каждая стрессовая ситуация обязательно приводит к травматизации, если только стресс перетекает в хроническую форму (стресс без передышки).

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В то же время, отмечает психоаналитик, травма всегда сопровождается очень сильным стрессом, с которым человек не сталкивался и не мог быть к нему готовым.

Признаки психотравмы:

гнев и страх;

тревога;

стыд и вина;

спутанность мыслей и проблемы с концентрацией внимания;

чувство безнадежности и отрицание реальности;

постоянная усталость;

невосприимчивость к внешним раздражителям;

потеря способности нормально двигаться и говорить;

изменения в мимике.

Также люди, которые столкнулись с травмой, могут не контролировать свои эмоции, избегать общения и жаловаться на ночные кошмары.

— Важно отметить, что главный показатель того, что речь идет именно о травме, а не о внезапном эпизоде, – продолжительность этих переживаний, — подчеркивает специалист.

Как уменьшить влияние травмы:

найдите первопричину. Для этого, как вариант, можете завести дневник собственных эмоций. Попытайтесь понять, какие действия, воспоминания или люди заставляют вас чувствовать себя плохо;

позвольте себе не скрывать собственные эмоции. Если хочется плакать и даже кричать, пусть так и будет. Если есть обида, проговорите ее. Молчать и делать вид, что все ок, в случае с травматическими событиями точно не стоит;

поддерживайте здоровый образ жизни. Несмотря на стереотипы, ни алкоголь, ни курение или перебор с кофеином не помогут. Наоборот, это лишь искусственные возбудители нервной системы, которые в ситуации с травматическим опытом могут навредить.

По словам Ольги, к сожалению, полностью справиться с травмой самостоятельно почти невозможно. Поэтому при первой возможности попробуйте обратиться за помощью к специалисту. И не бойтесь говорить о своих проблемах, настаивает психоаналитик.

Источник: Психологическая поддержка