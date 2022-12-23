Если у человека проблемы с психическим здоровьем, ему могут помочь квалифицированные специалисты. Чем скорее к ним обратиться, тем больше шансов быстро вернуть себе качество жизни.

Психолог, психотерапевт и психиатр являются специалистами в области психического здоровья. Как узнать, к кому идти в первую очередь.

Об этом Фактам ICTV рассказала психолог горячей линии благотворительного фонда Запорука Ольга Косяк.

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– Я рекомендую начать с семейного врача, – сказала психолог. – Потому что некоторые состояния – тревожность, бессонница, раздражительность, суетливость – возникают из-за соматических заболеваний.

И если семейный врач диагностирует нарушение работы щитовидной железы, то он направит человека к эндокринологу, там пациенту назначат адекватное лечение, и симптомы исчезнут.

Следовательно, к психологу, а тем более к психиатру дело не дойдет.

На горячей линии фонда Запорука был случай, когда женщина обратилась с жалобами на беспричинную тревожность, дрожание рук, слабость.

Во время разговора оказалось, что у нее нет запроса к психологу, но увеличена щитовидная железа. А дообследование она не проходила.

В итоге ее направили к семейному врачу, чтобы она получила адекватное лечение.

– К психологам обычно обращаются, когда есть жизненные трудности, проблемы с самооценкой, повышение тревоги, горевание, неопределенность, – объясняет психолог.

Психолог консультирует, помогает понять причины возникновения симптомов, найти источники проблем и дать рекомендации, как от них избавиться.

Психологи используют в работе разные методики, но не назначают медикаментов. Потому что психологи – специалисты, не имеющие медицинского образования.

Также при наличии признаков психического расстройства психолог может направить клиента к психиатру или психотерапевту.

Психотерапевт нужен, когда есть подозрение на расстройства личности, аффективные расстройства, например, вспышки злобы, панические атаки, или тревога такая, что человек долго не может успокоиться. Угнетенное настроение, апатия, депрессивные мысли также являются причиной обратиться к психотерапевту.

Он уже отдефференцирует симптомы, которые нужно лечить с помощью медикаментов, а значит, относятся к компетенции психиатра.

Все психотерапевты — психологи, потому что имеют психологическое образование, но они не могут назначать лекарства, потому что не врачи.

Психиатр нужен человеку, когда есть тяжелые нарушения, которые не дают ему полноценно жить и функционировать как целостному организму.

человек не может подняться с кровати, потому что чувствует слабость;

у него нарушается сон;

исчезает аппетит или же наоборот усиливается;

возникают взрывы злобы на незначительные раздражители.

В этих случаях возможно назначение медикаментов после консультации врача.

– Медикаментозное лечение и препараты выбирает психиатр, – объясняет Ольга Косяк.

Антидепрессанты назначают и принимают по схеме. Также по схеме их заканчивают. Антидепрессанты нельзя отменить, когда вам захочется.

Их принимают минимум три месяца, затем на консультации врач определяет, действуют ли лекарства, как они влияют на пациента и есть ли выраженное побочное действие. Корректирует при необходимости дозировку или препараты. Лечение тревожных состояний и депрессии – процесс длительный.

– Главное, осознать, что симптомы депрессии не означают, что вы психически больны, – пояснила психолог. – Это значит, что ваш мозг не справляется с той нагрузкой, которую вы имеете. Мозгу нужна помощь.

Она привела пример, когда мужчина обратился на горячую линию и рассказал, что с ним творится что-то непонятное, он может разразиться гневом, наговорить кучу неприятных вещей жене, даже крушить мебель, но потом ничего не помнит. Он думал, что он просто плохой человек, если так поступает.

Но психиатр горячей линии выяснил, что у мужчины депрессия. Назначил ему лечение, которое тот сейчас проходит.

Советы психолога

Если вы или ваши близкие больше месяца испытываете резкие перепады настроения в течение суток, нарушение сна, аппетита, дрожание рук, тахикардию во время пробуждения утром, чрезмерную тревогу, но при этом не имеют соматических жалоб, то возможно обращение сразу к психиатру.

Но классическая схема такова: семейный врач – психолог (психотерапевт) – психиатр.

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