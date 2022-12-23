Якщо людина має проблеми з психічним здоров’ям, їй можуть допомогти кваліфіковані фахівці. Чим швидше до них звернутися, тим більше шансів швидко повернути собі якість життя.

Психолог, психотерапевт і психіатр є фахівцями у сфері психічного здоров’я. Як знати, до кого йти в першу чергу.

Про це Фактам ICTV розповіла психологиня Гарячої лінії благодійного фонду Запорука Ольга Косяк.

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– Я рекомендую почати з сімейного лікаря, – сказала психологиня. – Тому що деякі стани – тривожність, безсоння, роздратованість, метушливість – виникають через соматичні захворювання.

І якщо сімейний лікар діагностує порушення роботи щитоподібної залози, то він направить людину до ендокринолога, там пацієнту призначать адекватне лікування, і симптоми зникнуть.

Отже, до психолога, а тим паче до психіатра справа не дійде.

На гарячій лінії фонду Запорука був випадок, коли жінка звернулася зі скаргами на безпричинну тривожність, тремтіння рук, слабкість.

Під час розмови виявилося, що в неї немає запиту до психолога, але збільшена щитоподібна залоза. А дообстеження вона не проходила.

Отже, її скерували до сімейного лікаря, щоб вона отримала адекватне лікування.

– До психологів зазвичай звертаються, коли є життєві труднощі, проблеми з самооцінкою, підвищення тривоги, горювання, невизначеність, – пояснює психологиня.

Психолог консультує, допомагає зрозуміти причини виникнення симптомів, знайти джерела проблем і дати рекомендації, як їх позбутися.

Психологи використовують в роботі різні методики, але не призначають медикаментів. Бо психологи – фахівці , що не мають медичної освіти.

Також при наявності ознак психічного розладу психолог може скерувати клієнта до психіатра або психотерапевта.

Психотерапевт потрібен, коли є підозра на розлади особистості, афективні розлади, наприклад, вибухи злості, панічні атаки, або тривога така, що людина не може довго заспокоїтися. Пригнічений настрій, апатія, депресивні думки також є причиною звернутися до психотерапевта.

Він уже віддиференціює симптоми, які потрібно лікувати за допомогою медикаментів, а значить, належать до компетенції психіатра.

Всі психотерапевти є психологами, бо мають психологічну освіту, але вони не можуть призначати ліки, бо не лікарі.

Психіатр потрібен людині, коли є важкі порушення, що не дають їй повноцінно жити і функціонувати як цілісному організму.

людина не може піднятися з ліжка, бо відчуває слабкість;

у неї порушується сон;

зникає апетит або навпаки;

виникають вибухи злості на незначні подразники.

У таких випадках можливе призначення медикаментів після консультації лікаря.

– Медикаментозне лікування та препарати обирає психіатр, – пояснює Ольга Косяк.

Антидепресанти призначають і приймають за схемою. Також за схемою їх закінчують приймати. Антидепресанти не можна відмінити, коли вам захочеться.

Їх приймають мінімум три місяці, потім на консультації лікар визначає, чи діють ліки, як вони впливають на пацієнта та чи є виражена побічна дія. Коригує за потреби дозування або препарати. Лікування тривожних станів і депресії – тривале.

– Головне, усвідомити, що симптоми депресії не означають, що ви психічно хворі, – пояснила психологиня. – Це означає, що ваш мозок не справляється з тим навантаженням, що ви маєте. Мозку потрібна допомога.

Вона навела приклад, коли чоловік звернувся на Гарчу лінію і розповів, що з ним коїться щось незрозуміле, він може вибухнути гнівом, наговорити купу неприємних речей дружині, навіть розтрощити меблі, але потім нічого не пам’ятає. Він думав, що він просто погана людина, якщо так вчиняє.

Але психіатр Гарячої лінії вияснив, що в чоловіка депресія. Призначив йому лікування, яке той зараз проходить.

Поради психолога

Якщо ви або ваші близькі більше місяця відчувають різкі перепади настрою протягом доби, порушення сну, апетиту, тремтіння рук, тахікардію під час прокидання вранці, надмірну тривогу, але не мають соматичних скарг, то можливе звернення одразу до психіатра.

Але класична схема така: Сімейний лікар – психолог (психотерапевт) – психіатр.

Та якщо сталася екстрена ситуація, ви не можете самі дати собі раду, то звертайтеся на гарячу лінію психологічної допомоги БФ Запорука. Вам допоможуть розібратися і скерують до потрібного спеціаліста.

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