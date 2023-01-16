Профільні фахівці та експерти Британської енциклопедії роз’яснили, що являє собою психосоматичний розлад і до яких наслідків він може призвести.

Зазначається, що психосоматичні розлади спостерігаються у 5-7% людей по всьому світу. З невідомих поки що причин, вони в 10 разів частіше зустрічаються у жінок.

– Психосоматичний розлад – це стан, при якому психологічний стрес призводить до появи фізичних симптомів практично в будь-якій частині тіла, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що цей вид розладу може уразити шлунково-кишковий тракт і дихальну систему, може виникнути підвищений тиск і мігрень.

Повідомляється, що люди із психосоматичними розладами схильні надмірно непокоїтися своїми симптомами, часто відвідують різних фахівців і відчувають ще більший стрес, коли медики не можуть назвати їм конкретний діагноз.

Зазначається, що поки не названа причина розвитку психосоматичних станів. Більшість науковців висувають гіпотезу, що симптоматика виникає на тлі хронічного стресу, хоча механізм поки що до кінця не вивчений.

На думку вчених, вся справа в гормонах стресу, що постійно виділяються в кров, – адреналіні та кортизолі. Адреналін збільшує тиск і підвищує частоту серцевих скорочень, а кортизол прискорює метаболізм глюкози і спрямовує її в мозок.

До того ж кортизол пригнічує непотрібні в момент стресу системи, наприклад імунітет. Тому люди при хронічному стресі частіше хворіють і відчувають слабкість.

Звичайний стрес, наприклад, перед складанням іспитів, вводить організм у знервований стан, але ненадовго, тобто організм не встигає зазнати руйнівної дії гормонів стресу.

А от якщо стрес хронічний, органи не встигатимуть відновлюватися, і внутрішнє напруження може перерости в реальні фізичні симптоми: у когось може раптово виникнути висип на руках і ногах, а хтось прокинеться з гострим болем в шлунку.

У цьому разі, візит до лікарів результатів не дасть – за дослідженнями все буде добре. І мало хто задумається про важливість візиту до психотерапевта.

Зазначається, що багато людей звикають до хронічного стресу, він стає непомітним, але продовжує повільно руйнувати організм і призводить до деяких хвороб: виразкової хвороби, еректильної дисфункції, гіпертонії.

Джерело: Britannica