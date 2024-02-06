Усталость, плохое настроение и равнодушие к тому, что происходит вокруг, могут свидетельствовать о серьезной патологии в работе эндокринной системы.

О том, что такое гипотиреоз, его причинах, симптомах и лечении недуга Фактам ICTV рассказывает врач-эндокринолог Дина Крылова.

Что такое гипотиреоз

Гипотиреоз — это состояние, которое возникает, когда щитовидная железа производит недостаточное количество тиреоидных гормонов.

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Постепенное увеличение (до 5 кг) или уменьшение веса тела могут быть показателями проблем, связанных со щитовидной железой. Изменения, указывающие на недостаточное выделение гормонов, свидетельствуют о гипотиреозе.

Гипотиреоз: причины

— Каждый случай индивидуален, поэтому точная причина вашего состояния будет зависеть от типа заболевания щитовидной железы, — объясняет врач.

По ее словам, врожденная форма заболевания может быть вызвана аномальным развитием или функцией щитовидной железы, гипоталамуса или гипофиза внутриутробно, а также нарушением действия тиреоидных гормонов.

Приобретенный гипотиреоз может развиться на фоне хронического аутоиммунного тиреодита, если собственная иммунная система начинает атаковать щитовидную железу.

Или же когда появляется ятрогенный гипотиреоз после полного или частичного удаления щитовидной железы и лечения радиоактивным йодом.

Кроме того, вирусные инфекции, беременность, операции на щитовидной железе и определенные факторы образа жизни могут увеличить риск развития заболевания.

Гипотиреоз: симптомы

Основные проявления снижения функций щитовидной железы и резкого недостатка гормонов щитовидной железы у женщин и мужчин примерно одинаковы. Это одутловатость лица, набор веса, отеки конечностей и век.

Но все же есть еще отдельные признаки, которые присущи исключительно женщинам — это нарушение менструального цикла или проблемы с наступлением беременности. У мужчин — снижение либидо, эректильная дисфункция.

Клинические проявления гипотиреоза зависят от таких факторов, как возраст пациента и с какой скоростью формируется дефицит тиреоидных гормонов. Пациенты разного возраста обычно имеют жалобы на неспецифические симптомы, такие как усталость, выпадение волос, сухость кожи, запоры.

Поэтому для установления точного диагноза необходимо получить консультацию врача-эндокринолога.

Лечение гипотиреоза

Врожденный гипотиреоз у младенцев нужно начинать лечить немедленно или не позднее первых двух недель жизни, ведь в дальнейшем такое состояние может привести к умственным и физическим отклонениям.

Что касается лечения гипотиреоза взрослых, обязательно надо сдать кровь на гормоны щитовидной железы и при необходимости сделать УЗИ щитовидной железы, биопсию и/или сцинтиграфию, то есть диагностику точной патологии в щитовидной железе.

— Только после этого врач назначает прием и дозировку необходимых препаратов, устанавливает сроки для проверки тиреоидных гормонов, — говорит эндокринолог.

Например, при подборе дозы препарата гормон ТТГ нужно будет контролировать каждый месяц, далее при достижении целевого результата — каждые 3-6 месяцев. Регулярный контроль поможет пациентам чувствовать себя хорошо и избежать осложнений.