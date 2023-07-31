Эксперты службы Национальной медицинской библиотеки США (NLM) MedlinePlus объяснили, что такое анализ на уровень кортизола в крови, как его берут и почему его рекомендуют медики.

— Кортизол, его иногда называют гормоном стресса, производится надпочечниками и влияет почти на каждый орган и ткань нашего тела, — говорят специалисты.

Если уровень кортизола слишком высок или слишком низок, это может означать, что у вас заболевание надпочечников, проблема с гипофизом или опухоль, вырабатывающая кортизол.

Другие названия: кортизол мочи, кортизол слюны, свободный кортизол, кортизол крови, кортизол плазмы.

Вам может понадобиться тест на кортизол, если у вас есть симптомы состояния, которое влияет на его уровень. Например, симптомы синдрома Кушинга (слишком много кортизола) могут включать:

увеличение веса;

тонкие руки и ноги;

круглое лицо;

увеличение жира вокруг основания шеи или между лопатками;

легкие синяки;

широкие фиолетовые полосы на животе, груди, бедрах и под мышками;

мышечная слабость.

Общие симптомы болезни Аддисона и надпочечниковой недостаточности (недостаток кортизола):

длительная усталость;

мышечная слабость;

потеря аппетита и веса;

боль в животе.

В тесте на кортизол часто используется образец крови, взятый в лаборатории. Но анализ также можно сделать по моче или слюне, собранной дома. Обычно уровень кортизола меняется в течение дня, поэтому врач может заказать более одного типа теста, чтобы получить больше информации о вашем уровне гормона.

Анализ сам по себе не может диагностировать причину аномального уровня кортизола. Если ваш уровень не соответствует норме, вам, вероятно, потребуется больше анализов, чтобы выяснить причину проблемы.

Если результаты кортизола не соответствуют норме, это не всегда означает, что у вас есть заболевание, требующее лечения. На его уровень могут влиять, в частности, стресс, беременность, физические нагрузки.

Чтобы узнать, что означают результаты вашего теста, поговорите со своим лечащим врачом.

Источник: MedlinePlus