Експерти служби Національної медичної бібліотеки США (NLM) MedlinePlus пояснили, що таке аналіз на рівень кортизолу в крові, як його беруть і чому його рекомендують медики.

– Кортизол, його іноді називають гормоном стресу, виробляється наднирковими залозами і впливає майже на кожен орган і тканину нашого тіла, – кажуть фахівці.

Якщо рівень кортизолу занадто високий або занадто низький, це може означати, що у вас захворювання надниркових залоз, проблема з гіпофізом або пухлина, що виробляє кортизол.

Інші назви: кортизол сечі, кортизол слини, вільний кортизол, кортизол крові, кортизол плазми.

Вам може знадобитися тест на кортизол, якщо у вас є симптоми стану, який впливає на його рівень. Наприклад, серед симптомів синдрому Кушинга (занадто багато кортизолу) можуть бути:

збільшення ваги;

тонкі руки та ноги;

кругле обличчя;

збільшення жиру навколо основи шиї або між лопатками;

легкі синці;

широкі фіолетові смуги на животі, грудях, стегнах і під пахвами;

м’язова слабкість.

Загальні симптоми хвороби Аддісона та надниркової недостатності (нестача кортизолу):

тривала втома;

м’язова слабкість;

втрата апетиту та ваги;

біль у животі.

У тесті на кортизол часто використовується зразок крові, взятий у лабораторії. Але аналіз також можна зробити за сечею або слиною, зібраною вдома.

Зазвичай рівні кортизолу змінюються протягом дня, тому лікар може замовити більше одного типу тесту, щоб отримати більше інформації про ваш рівень кортизолу.

Сам аналіз не може діагностувати причину аномального рівня кортизолу. Якщо ваш рівень не відповідає нормі, вам, найімовірніше, буде потрібно більше аналізів, щоб з’ясувати причину проблеми.

Якщо результати кортизолу не відповідають нормі, це не завжди означає, що у вас є захворювання, яке потребує лікування. На рівень кортизолу можуть впливати, зокрема, стрес, вагітність, фізичні навантаження.

Щоб дізнатися, що означають результати вашого тесту, поговоріть зі своїм лікарем.

Джерело: MedlinePlus