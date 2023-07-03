Фахівцям Тихоокеанської північно-західної лабораторії та дослідницької групи TEDDY вдалося виявити біомаркери в крові, що передують виникненню такого аутоімунного процесу як діабет.

Учені проаналізували 2 252 зразки крові 184 дітей у період від народження і до шести років. Ті діти, які з часом захворіли на діабет I типу, відрізнялися від контрольних рівнями 376 білків.

Щоб зрозуміти, як вони пов’язані з діабетом, вчені додатково перевірили його в крові ще 990 дітей, зокрема використовуючи метод машинного навчання.

З’ясувалося, що 83 білки є надійними біомаркерами, які на шість місяців випереджають появу в організмі аутоантитіл і розвиток діабету І типу.

Діабет І типу є захворюванням, за якого імунна система пацієнта руйнує власні β-клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін – гормон, який регулює рівень глюкози в крові.

Хоча для діабету I типу аутоантитіла тривалий час відомі та використовуються в діагностиці, для іншого важкого аутоімунного захворювання, розсіяного склерозу, їх виявили лише нещодавно.

Джерело: nauka.ua