Щойно опубліковані результати досліджень про можливість використання нового препарату мезенхімальних стромальних клітин для зупинки розвитку нещодавно діагностованого діабету I типу.

Діабет I типу – аутоімунне захворювання, від якого страждають мільйони людей у світі. Понад 100 років для лікування використовують інсулін.

Попри все, функція бета-клітин підшлункової залози хворих регулярно знижується до 10-30% від нормального рівня. І це прогресування поки не вдавалося зупинити.

Незважаючи на великий прогрес у розробці препаратів інсуліну та медичних пристроїв, люди, які живуть із діабетом I типу, як і раніше, мають підвищений ризик ускладнень і, залежно від віку на момент постановки діагнозу та статі, мають скорочену тривалість життя на 10-18 років.

І ось нарешті надію дало нове революційне дослідження вчених – використання алогенних мезенхімальних стромальних клітин. Їх можна знайти в багатьох сполучних тканинах, але найчастіше для клінічного застосування МСК отримують із кісткового мозку, жирової тканини або пуповини.

Ці клітини, завдяки імуномодулювальній здатності, використовують при багатьох захворюваннях, включно з аутоімунними розладами, як-от розсіяний склероз і системний червоний вовчак.

І ось тепер дослідники створили лікарський продукт із культивованих та об’єднаних МКС. Препарат назвали ProTrans, за класифікацією лікарських засобів він відноситься до передової терапії.

Використання клітинної терапії для лікування діабету I типу досліджено вперше. Воно спрямоване не лише на відновлення фізіологічного вироблення інсуліну власними бета-клітинами, а й на заміщення пошкоджених клітин з допомогою тканинної інженерії.

Дослідження підтвердило, що ProTrans може бути засобом лікування нещодавно виниклого діабету I типу з потенціалом збереження функції бета-клітин у довгостроковій перспективі.

Триває спостереження для вивчення безпеки та ефективності лікування, а також для визначення того, чи буде необхідне повторне лікування ProTrans для підтримання ендогенного вироблення інсуліну, чи одного внутрішньовенного введення препарату достатньо для тривалого, а може й пожиттєвого ефекту.

Джерело: Diabetologia