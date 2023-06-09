Только что опубликованы результаты исследований о возможности использования нового препарата мезенхимальных стромальных клеток для остановки развития недавно диагностированного диабета I типа.

Диабет I типа — аутоиммунное заболевание, от которого страдают миллионы людей в мире. Более 100 лет для лечения используют инсулин.

Несмотря на все, функция бета-клеток поджелудочной железы больных регулярно снижается до 10-30% от нормального уровня. И это прогрессирование пока не удавалось остановить.

Несмотря на большой прогресс в разработке препаратов инсулина и медицинских устройств, люди, живущие с диабетом I типа, по-прежнему имеют повышенный риск осложнений и, в зависимости от возраста на момент постановки диагноза и пола, имеют сокращенную продолжительность жизни на 10-18 лет.

И вот наконец надежду дало новое революционное исследование ученых — использование аллогенных мезенхимальных стромальных клеток. Их можно найти во многих соединительных тканях, но чаще всего для клинического применения МСК получают из костного мозга, жировой ткани или пуповины.

Эти клетки, благодаря иммуномодулирующей способности, используют при многих заболеваниях, включая аутоиммунные расстройства, такие как рассеянный склероз и системная красная волчанка.

И вот теперь исследователи создали лекарственный продукт из культивированных и объединенных МКС. Препарат назвали ProTrans, по классификации лекарственных средств он относится к передовой терапии.

Использование клеточной терапии для лечения диабета 1 типа исследовано впервые. Оно направлено не только на восстановление физиологической выработки инсулина собственными бета-клетками, но и на замещение поврежденных клеток с помощью тканевой инженерии.

Исследование подтвердило, что ProTrans может быть средством лечения недавно возникшего диабета I типа с потенциалом сохранения функции бета-клеток в долгосрочной перспективе.

Продолжается наблюдение для изучения безопасности и эффективности лечения, а также для определения того, будет ли необходимо повторное лечение ProTrans для поддержания эндогенной выработки инсулина, или одного внутривенного введения препарата достаточно для длительного, а может и пожизненного эффекта.

Источник: Diabetologia