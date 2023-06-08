Команда ученых Гетеборгского университета в ходе проведенного исследования выяснила, что лекарство семаглутид, которое в настоящее время используется для лечения диабета II типа и ожирения, также может быть эффективным от алкогольной зависимости.

Как сообщают ученые, препарат снижал количество рецидивов алкогольного опьянения и потребление алкоголя у крыс более чем наполовину.

— Алкоголь активирует систему вознаграждения мозга, что приводит к высвобождению дофамина, как у людей, так и у животных. Так вот лекарство блокирует этот процесс, — объяснила ведущий автор Кайса Аранас.

Семаглутид — это вещество длительного действия, которое пациентам нужно принимать только один раз в неделю. Это первое лекарство, действующее на рецептор ГПП-1, которое можно принимать в форме таблеток.

В ходе исследования крыс с алкогольной зависимостью лечили семаглутидом, что значительно снизило их потребление алкоголя в сочетании с рецидивами.

Рецидивы представляют собой серьезную проблему для людей с алкогольной зависимостью, поскольку человек, который воздерживался от спиртного в течение определенного периода, рецидивирует и пьет больше, чем до отмены.

Одним из интересных результатов исследования было то, что семаглутид снижал потребление алкоголя в равной степени как у самцов, так и у самок крыс.