Цифры красноречивы — 28% украинцев стали чаще употреблять алкоголь, чем до начала полномасштабной войны.

Украинский институт будущего провел опрос, чтобы выяснить, как война повлияла на психоэмоциональное состояние украинцев. В опросе приняли участие 1205 респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных. методом.

Исследователи использовали метод онлайн-анкетирования.

Большинство опрошенных отметили изменения эмоционально-психологического состояния, 39% говорят о его ухудшении.

В основном люди чувствуют усталость, истощенность, тревожность, появились проблемы со сном. Психологическое истощение характерно для женщин, особенно среднего возраста (36-50 лет). Эмоциональную тревожность чаще переживают молодые люди (18-35 лет), чаще мужчины.

Расстройства сна характерны для пожилых женщин (51 год или старше).

Однако, по сравнению с опросом декабря 2022 года, средняя оценка эмоционально-психологического состояния украинцев все же несколько улучшилась.

Как же снимают эмоционально-психологическое напряжение наши люди?

28% опрошенных стали чаще употреблять алкоголь. Причем, для 16% респондентов употребление алкоголя является важным способом расслабиться, забыть о проблемах. Чаще это свойственно мужчинам и молодежи (18-35 лет).

Тем не менее, наибольшее удовольствие украинцам сейчас приносит другое — общение с родными, детьми, друзьями, прогулки на свежем воздухе, просмотр фильмов и сериалов дома, прослушивание музыки (чаще для молодежи), проведение времени с домашними животными.

Источник: Український інститут майбутнього