Цифри красномовні – 28% українців почали частіше вживати алкоголь, ніж до початку повномасштабної війни.

Український інститут майбутнього провів опитування, щоб вияснити, як війна вплинула на психоемоційний стан українців. В опитуванні взяли участь 1205 респондентів з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій.

Дослідники використали метод онлайн-анкетування.

Більшість опитаних зазначили зміни свого емоційно-психологічного стану, 39% кажуть про його погіршення.

Здебільшого люди відчувають втому, виснаженість, тривожність, з’явилися проблеми зі сном. Психологічне виснаження є характерним для жінок, особливо середнього віку (36-50 років). Емоційну тривожність частіше переживають молоді люди (18-35 років), частіше чоловіки.

Розлади сну характерні для літніх жінок (51 рік і старше).

Проте, порівнюючи з опитуванням грудня 2022 року, середня оцінка емоційно-психологічного стану українців все ж дещо покращилася.

Як же знімають емоційно-психологічну напругу наші люди?

28% опитаних почали частіше вживати алкоголь. Причому, для 16% респондентів вживання алкоголю є важливим способом розслабитися, забути про проблеми. Частіше це властиве чоловікам і молоді (18-35 років).

Проте, найбільше задоволення українцям зараз приносить інше – спілкування з рідними, дітьми, друзями, прогулянки на свіжому повітрі, перегляд фільмів і серіалів удома, прослуховування музики (частіше для молоді), проведення часу з домашніми тваринами.

Джерело: Український інститут майбутнього