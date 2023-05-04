Психологиня Оксана Ступенко на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка пояснила природу хронічного відчуття тривожності, яке виникло після початку повномасштабної війни.

– Війна актуалізувала в кожного свій спектр переживань: в одних це тривога за майбутнє, в інших – переживання через втрату близьких, домівки, звичного життя, – пояснює фахівчиня.

За її словами, більшість цих тривог пов’язані з втратою трьох найбільших ілюзій людства.

Ілюзія контролю власного життя. Більшість наших планів через війну змінилися, тому що наше життя докорінно змінилося. Подумайте, що можна реалізувати не повністю, а хоча б частково?

Змініть фокус на те, що можете контролювати. Це допоможе рухатися далі. Випишіть свої плани, які були на початку року, і навпроти кожного пункту пропишіть альтернативу, яку ви можете здійснити з огляду на обставини.

Ілюзія безпеки та справедливості світу. Абсолютної безпеки немає ніде. Війна це довела. Сьогодні наше основне завдання – створити для себе і своїх близьких максимально безпечні умови.

Змініть фокус з образ і читання новин на те, що додасть вам ресурсу вже сьогодні. Нехай це будуть хоча б маленькі радості. Пам’ятайте, все минає, а тому мине і цей важкий період нашого життя.

Ілюзія безсмертя. Смерть і втрата – це найскладніше, з чим абсолютно кожна людина стикається в житті. Не всі до цього готові. Якщо вам потрібна допомога в переживанні втрати – звертайтеся до фахівців, не нехтуйте підтримкою.

Джерело: Психологічна підтримка