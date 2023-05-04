Психолог Оксана Ступенко на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка объяснила природу хронического чувства тревожности, которое возникло после начала полномасштабной войны.

— Война актуализировала у каждого свой спектр переживаний: у одних это тревога за будущее, у других — переживания из-за потери близких, дома, привычной жизни, — объясняет специалист.

По ее словам, большинство этих тревог связаны с потерей трех самых больших иллюзий человечества.

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Иллюзия контроля собственной жизни. Большинство наших планов из-за войны изменились, потому что наша жизнь в корне изменилась. Подумайте, что можно реализовать не полностью, а хотя бы частично?

Измените фокус на то, что можете контролировать. Это поможет двигаться дальше. Выпишите свои планы, которые были в начале года, и напротив каждого пункта пропишите альтернативу, которую вы можете осуществить, учитывая обстоятельства.

Иллюзия безопасности и справедливости мира. Абсолютной безопасности нет нигде. Война это доказала. Сегодня наша основная задача — создать для себя и своих близких максимально безопасные условия.

Смените фокус с оскорблений и чтения новостей на то, что добавит вам ресурса уже сегодня. Пусть это будут хотя бы маленькие радости. Помните, все проходит, а потому пройдет и этот тяжелый период нашей жизни.

Иллюзия бессмертия. Смерть и потеря — это самое сложное, с чем абсолютно каждый человек сталкивается в жизни. Не все к этому готовы. Если вам нужна помощь в переживании утраты — обращайтесь к специалистам, не пренебрегайте поддержкой.

Источник: Психологическая поддержка