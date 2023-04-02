Уже более года длится война. Нет ни одного украинца, который бы не испытывал все это время стресс. А в результате воздействия хронического стресса возникает психологическая усталость.
— Нет рядом со мной ни одного человека, у которого не было бы психологической усталости от войны, — сказал педиатр Евгений Комаровский. – И у меня она тоже есть.
Как определить, что вы все-таки устали психологически?
Симптомы психической усталости:
- Невнимательность
- Потеря концентрации
- Нарушение памяти
- Замедление мыслительных процессов
- Отсутствие критического мышления
- Снижение интереса к работе учебе, близким
- Нервозность раздражительность
- Нарушение сна, негативизм, пессимизм
- Сужение горизонта планирования
Когда мы произносим слово усталость, то подразумеваем некую физическую усталость, и чтобы ее преодолеть, нам хочется закончить работу, отдохнуть, не планировать сразу новую физическую деятельность, переключиться на что-то другое.
Врач считает, что с психологической усталостью происходит все то же самое, поэтому он сформулировал, и для себя в том числе, семь способов борьбы с психологической усталостью:
- Ограничение негативной информации
- Ограничение негативных людей
- Оптимизм и чувство юмора
- Максимальное расширение горизонтов планирования
- Разнообразие видов деятельности
- Максимальное общение с друзьями
- Физические контакты.
Если нет сил получать какую-либо информацию и хочется заткнуть уши и глаза, то это и есть способ отдохнуть.
— Не нужно сидеть в новостях 12 часов, — советует доктор. – читайте их в течение 30 минут.
Ограничьте общение с людьми, которые заряжают вас негативом.
Общайтесь с теми, которые несут оптимизм, юморят и не дают вам скатиться в пропасть переживаний. Все, что вызывает улыбку нужно поощрять.
— Мне очень нравятся наши соцсети, которые полны юмора и оптимизма, — говорит педиатр. – Это признак того, что мы победим.
Расширяйте горизонты планирования – это один из самых эффективных способов борьбы с психологической усталостью.
— Когда вы точно знаете, что будете делать после войны, с кем встретитесь, где будете отдыхать летом, это означает, что вы точно уцелеете, — утверждает Комаровский.
Не теряйте контакты во время войны. Звоните иногда друзьям и знакомым и спрашивайте, как их дела.
— Тогда и вам кто-нибудь позвонит, — говорит Евгений Комаровский. – И вы почувствуете, что вы не дин.
Когда рядом с тобой куча единомышленников и толпа тех, кто понимает тебя, разделяет твои переживания, это создает ощущение безопасности.
Человек в одиночку опасается многого, а человек в стае боится меньше. Встречайтесь, делитесь информацией.
Общение имеет огромный терапевтический эффект при психологической усталости.
Если есть возможность хоть с кем-то поддерживать телесные контакты: взять за руку, обняться, поцеловать, делайте это.
Физические контакты – один из сильнейших способов борьбы с психологической усталостью.
Источник: Евгений Комаровский