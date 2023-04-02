Уже более года длится война. Нет ни одного украинца, который бы не испытывал все это время стресс. А в результате воздействия хронического стресса возникает психологическая усталость.

— Нет рядом со мной ни одного человека, у которого не было бы психологической усталости от войны, — сказал педиатр Евгений Комаровский. – И у меня она тоже есть.

Как определить, что вы все-таки устали психологически?

Симптомы психической усталости:

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Невнимательность

Потеря концентрации

Нарушение памяти

Замедление мыслительных процессов

Отсутствие критического мышления

Снижение интереса к работе учебе, близким

Нервозность раздражительность

Нарушение сна, негативизм, пессимизм

Сужение горизонта планирования

Когда мы произносим слово усталость, то подразумеваем некую физическую усталость, и чтобы ее преодолеть, нам хочется закончить работу, отдохнуть, не планировать сразу новую физическую деятельность, переключиться на что-то другое.

Врач считает, что с психологической усталостью происходит все то же самое, поэтому он сформулировал, и для себя в том числе, семь способов борьбы с психологической усталостью:

Ограничение негативной информации

Ограничение негативных людей

Оптимизм и чувство юмора

Максимальное расширение горизонтов планирования

Разнообразие видов деятельности

Максимальное общение с друзьями

Физические контакты.

Если нет сил получать какую-либо информацию и хочется заткнуть уши и глаза, то это и есть способ отдохнуть.

— Не нужно сидеть в новостях 12 часов, — советует доктор. – читайте их в течение 30 минут.

Ограничьте общение с людьми, которые заряжают вас негативом.

Общайтесь с теми, которые несут оптимизм, юморят и не дают вам скатиться в пропасть переживаний. Все, что вызывает улыбку нужно поощрять.

— Мне очень нравятся наши соцсети, которые полны юмора и оптимизма, — говорит педиатр. – Это признак того, что мы победим.

Расширяйте горизонты планирования – это один из самых эффективных способов борьбы с психологической усталостью.

— Когда вы точно знаете, что будете делать после войны, с кем встретитесь, где будете отдыхать летом, это означает, что вы точно уцелеете, — утверждает Комаровский.

Не теряйте контакты во время войны. Звоните иногда друзьям и знакомым и спрашивайте, как их дела.

— Тогда и вам кто-нибудь позвонит, — говорит Евгений Комаровский. – И вы почувствуете, что вы не дин.

Когда рядом с тобой куча единомышленников и толпа тех, кто понимает тебя, разделяет твои переживания, это создает ощущение безопасности.

Человек в одиночку опасается многого, а человек в стае боится меньше. Встречайтесь, делитесь информацией.

Общение имеет огромный терапевтический эффект при психологической усталости.

Если есть возможность хоть с кем-то поддерживать телесные контакты: взять за руку, обняться, поцеловать, делайте это.

Физические контакты – один из сильнейших способов борьбы с психологической усталостью.

Источник: Евгений Комаровский