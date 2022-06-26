Когда долго чего-то ожидаешь, накапливается эмоциональная усталость, появляется раздражение, злоба и обида на то, что желаемое никак не появляется.

Так бывает и во время войны, когда ты ждешь позитивного развития событий. Вот еще немного и желанная победа будет одержана, или хотя бы произойдет тот долгожданный перелом в военных событиях, когда наши солдаты погонят врага. А оно все – никак.

И мы начинаем нервничать, плохо спим, плохо едим. Что делать, чтобы реально смотреть на вещи и набраться сил вытерпеть все испытания, советует практикующий психолог Ольга Котляр.

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Справиться с трудностями в непростые военные времена нам помогает резильентность – особенность психики, позволяющая справиться с нестабильностью, предотвратить эмоциональное выгорание, выйти из преддепрессивного состояния.

Резильентность можно развить в себе.

Начните с питания, сна, физической активности.

Наше тело создано для активности, его нужно кормить, дать восстановление через сон, активировать работу лимфы и других систем организма тренировками, пешими прогулками. А когда возникает тонус, тело начинает находить методы получения наслаждения и отдыха после затраченных усилий.

Планируйте. Начните с составления небольших ежедневных планов. Все записывайте, чтобы не забыть.

Планы добавляйте в записи каждый день. Также записывайте свои ощущения в теле, когда планы реализуются. Ловите чувство удовольствия от реализации достигнутого, пусть даже в мелочах.

Не замыкайтесь в себе, не находитесь в одиночестве. Идите к сообществу, где есть возможность для физических встреч, диалога.

Человек – существо стадное. Через встречу с людьми вы узнаете чужой опыт проживания трудностей и укрепляется ваша резильентность.

Вспоминайте свой пережитый опыт, фиксируйте полученные вами навыки в дневнике. Это поможет найти новые эффективные стратегии для достижения необходимого результата.

Узнайте о том, как боролись с трудностями ваши кумиры. Ведь у каждого человека есть свой кумир. Взгляд со стороны поможет вам найти решение.

Сделайте вдох-выдох, закройте глаза и представьте, что ваш кумир оказался в вашей ситуации. Какой бы он дал вам жизненный совет? Напишите рекомендацию.

Теперь представьте, что вы даете рекомендацию вашему кумиру в тяжелой, непростой жизненной ситуации. Запишите совет.

Посмотрите на полученные результаты. Решите, что из записанного вам подходит, что нравится. Теперь — напишите 3 конкретных действия, которые вы готовы совершить.

Что не убивает нас, то делает нас сильнее. Каждый кризис позволяет найти в себе скрытые ресурсы и возможности, о которых вы раньше и не догадывались. Действуйте и укрепляйте свою внутреннюю опору.

Источник: Психологическая поддержка