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Последствия войны: около 15 млн украинцев будут нуждаться в помощи психолога

7 июня 2022, 10:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

После окончания войны около 15 млн украинцев будут нуждаться в помощи психолога. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе презентации Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, созданной по инициативе первой леди Елены Зеленской и профильных ведомств.

Как отметил министр, предыдущие исследования и горький опыт других стран, пострадавших от вооруженных конфликтов, показывает: по меньшей мере каждый пятый человек имеет негативные последствия для психического здоровья. У каждого десятого эти последствия на уровне средней и высокой тяжести.

— Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, — отметил Виктор Ляшко, представляя результаты проведенного экспресс-аудита услуг для охраны психического здоровья, которые предоставляются органами государственной власти.

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По его словам, согласно предварительным прогнозам, в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн придется назначать медикаментозное лечение.

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Также министр акцентировал на негативных последствиях влияния войны на психическое здоровье, которые будут создавать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения:

  • психические расстройства имеют негативные последствия в первую очередь в виде увеличения сердечно-сосудистых болезней, диабета, артритов, астмы, онкологических патологий;
  • психические расстройства ухудшают результаты лечения хронических болезней и увеличивают смертность от онкологических болезней;
  • более 50% (в 4 раза чаще, чем общее население) лиц с психическими расстройствами имеют также проблемы со сном, что часто приводит к болезням органов дыхания;
  • риск смерти от рака при наличии депрессивных расстройств возрастает на 50%, а от сердечных заболеваний — на 67%;
  • среди лиц с ПТСР более распространены гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит. Кроме того, ПТСР часто приводит к рискованному поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или деструктивному поведению и связанным с ними последствиям;
  • в случае тяжелых пережитых травм отдельные риски могут наступать на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции.

По результатам совещания в Министерстве здравоохранения будет создан Проектный офис для координации межсекторального взаимодействия министерств и общественных организаций.

Приоритетные направления работы Проектного офиса на ближайший период:

  • глубинный аудит ресурсов с привлечением представителей ВОЗ, на основе которого будет разработана модель системы оказания помощи;
  • обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, педагогов быстрым методикам психологической поддержки с учетом потенциального влияния войны на психическое здоровье;
  • адаптация к нашим потребностям мобильных приложений ВОЗ, которые позволят делать самодиагностику и будут содержать техники самопомощи;
  • запуск крупной коммуникационной кампании для преодоления стигмы в отношении обращения к психологу.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Віктор Ляшко, Елена Зеленская, психічні розлади
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