После окончания войны около 15 млн украинцев будут нуждаться в помощи психолога. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе презентации Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, созданной по инициативе первой леди Елены Зеленской и профильных ведомств.

Как отметил министр, предыдущие исследования и горький опыт других стран, пострадавших от вооруженных конфликтов, показывает: по меньшей мере каждый пятый человек имеет негативные последствия для психического здоровья. У каждого десятого эти последствия на уровне средней и высокой тяжести.

— Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, — отметил Виктор Ляшко, представляя результаты проведенного экспресс-аудита услуг для охраны психического здоровья, которые предоставляются органами государственной власти.

По его словам, согласно предварительным прогнозам, в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн придется назначать медикаментозное лечение.

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Также министр акцентировал на негативных последствиях влияния войны на психическое здоровье, которые будут создавать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения:

психические расстройства имеют негативные последствия в первую очередь в виде увеличения сердечно-сосудистых болезней, диабета, артритов, астмы, онкологических патологий;

психические расстройства ухудшают результаты лечения хронических болезней и увеличивают смертность от онкологических болезней;

более 50% (в 4 раза чаще, чем общее население) лиц с психическими расстройствами имеют также проблемы со сном, что часто приводит к болезням органов дыхания;

риск смерти от рака при наличии депрессивных расстройств возрастает на 50%, а от сердечных заболеваний — на 67%;

среди лиц с ПТСР более распространены гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит. Кроме того, ПТСР часто приводит к рискованному поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или деструктивному поведению и связанным с ними последствиям;

в случае тяжелых пережитых травм отдельные риски могут наступать на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции.

По результатам совещания в Министерстве здравоохранения будет создан Проектный офис для координации межсекторального взаимодействия министерств и общественных организаций.

Приоритетные направления работы Проектного офиса на ближайший период: