Коли довго чогось очікуєш, накопичується емоційна втома, з’являється роздратування, злість і образа на те, що бажане ніяк не з’являється.

Так буває і під час війни, коли ти чекаєш на позитивний розвиток подій. Ось, ще трішечки і бажана перемога буде отримана, або хоча б відбудеться той довгоочікуваний перелом у воєнних подіях, коли наші солдати поженуть ворога. А воно все – ніяк.

І ми починаємо нервувати, погано спимо, погано їмо. Що робити, аби реально дивитися на речі та набратися сили витерпіти всі випробування, радить практикуючий психолог Ольга Котляр.

Зараз дивляться

Впоратися з труднощами у непрості воєнні часи нам допомагає резильєнтність — особливість психіки, що дозволяє впоратися з нестабільністю, попередити емоційне вигоряння, вийти з переддепресійного стану.

Резильєнтність можна розвинути в собі.

Почніть з харчування, сну, фізичної активності.

Наше тіло створено для активності, його потрібно годувати, дати відновлення через сон, активувати роботу лімфи та інших систем організму тренуваннями, пішими прогулянками. А коли з’являється тонус, тіло починає шукати способи отримання задоволення та відпочинку після витрачених зусиль.

Плануйте. Почніть із складання невеликих щоденних планів. Усе записуйте, щоб не забути.

Плани додавайте у записи щодня. Також записуйте свої відчуття в тілі, коли плани реалізуються. Ловіть почуття задоволення від реалізації досягнутого, хай навіть у дрібницях.

Не замикайтеся у собі, не перебувайте на самоті. Ідіть до спільноти — де є можливість для фізичних зустрічей, діалогу.

Людина — істота стадна. Через зустріч із людьми ви дізнаєтеся про чужий досвід проживання труднощів та зміцнюється ваша резильєнтність.

Згадуйте І свій пережитий досвід, фіксуйте отримані вами навички в щоденнику. Це допоможе знаходити нові ефективні стратегії для досягнення необхідного результату.

Дізнавайтеся про те, як боролися з труднощами ваші кумири. Адже у кожної людини є свій кумир. Погляд із боку допоможе й вам знайти рішення.

Зробіть вдих-видих, закрийте очі й уявіть, що ваш кумир опинився у вашій ситуації. Яку б він дав вам життєву пораду? Напишіть рекомендацію.

Тепер уявіть, що ви даєте рекомендацію вашому кумиру у важкій, непростій життєвій ситуації. Запишіть пораду.

Подивіться на отримані результати. Вирішіть, що із записаного вам підходить, що подобається. Тепер — напишіть 3 конкретні дії, які ви готові здійснити.

Що не вбиває нас, те робить нас сильнішими. Кожна криза дає можливість знайти в собі приховані ресурси та можливості, про які ви раніше і не здогадувалися. Дійте та зміцнюйте свою внутрішню опору.

Джерело: Психологічна підтримка