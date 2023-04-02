Вже понад рік триває війна. Немає жодного українця, який би не відчував весь цей час стрес. А внаслідок дії хронічного стресу виникає психологічна втома.

– Немає поряд зі мною жодної людини, яка не мала б психологічної втоми від війни, – сказав педіатр Євген Комаровський. – І в мене вона також є.

Як визначити, що ви все-таки втомилися психологічно?

Симптоми психічної втоми:

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Неуважність

Втрата концентрації

Порушення пам’яті

Уповільнення розумових процесів

Відсутність критичного мислення

Зниження інтересу до навчання, близьким

Нервовість дратівливість

Порушення сну, негативізм, песимізм

Звуження горизонту планування.

Коли ми вимовляємо слово втома, то маємо на увазі якусь фізичну втому, і щоб її подолати, нам хочеться закінчити роботу, відпочити, не планувати одразу нову фізичну діяльність, переключитися на щось інше.

Лікар вважає, що з психологічною втомою відбувається все те саме, тому він сформулював, і для себе в тому числі, сім способів боротьби з психологічною втомою:

Обмеження негативної інформації

Обмеження негативних людей

Оптимізм та почуття гумору

Максимальне розширення горизонтів планування

Різноманітність видів діяльності

Максимальне спілкування з друзями

Фізичні контакти.

Якщо немає сил отримувати якусь інформацію та хочеться заткнути вуха та очі, то це і є спосіб відпочити.

– Не треба сидіти в новинах 12 годин, – радить лікар. – Читайте їх протягом 30 хвилин.

Обмежте спілкування з людьми, які заряджають вас негативом.

Спілкуйтеся з тими, що несуть оптимізм, шуткують і не дають вам скотитися у прірву переживань. Все, що викликає усмішку, потрібно заохочувати.

– Мені дуже подобаються наші соцмережі, які сповнені гумору та оптимізму, – каже педіатр. – Це ознака того, що ми переможемо.

Розширюйте горизонти планування – це один із найефективніших способів боротьби із психологічною втомою.

– Коли ви точно знаєте, що робитимете після війни, з ким зустрінетесь, де відпочиватимете влітку, це означає, що ви точно вцілієте, – стверджує Комаровський.

Не втрачайте контактів під час війни. Телефонуйте іноді друзям та знайомим і запитуйте, як їхні справи.

– Тоді і вам хтось подзвонить, – каже Євген Комаровський. – І ви відчуєте, що ви не дин.

Коли поряд з тобою купа однодумців і натовп тих, хто тебе розуміє, поділяє твої переживання, це створює відчуття безпеки.

Людина сама побоюється багато чого, а людина в зграї боїться менше. Зустрічайтеся, діліться інформацією.

Спілкування має величезний терапевтичний ефект при психологічній втомі.

Якщо є можливість хоч із кимось підтримувати тілесні контакти: взяти за руку, обійнятись, поцілувати, робіть це.

Фізичні контакти – одне із найсильніших методів боротьби з психологічної втомою.

Джерело: Євген Комаровський