Вже понад рік триває війна. Немає жодного українця, який би не відчував весь цей час стрес. А внаслідок дії хронічного стресу виникає психологічна втома.
– Немає поряд зі мною жодної людини, яка не мала б психологічної втоми від війни, – сказав педіатр Євген Комаровський. – І в мене вона також є.
Як визначити, що ви все-таки втомилися психологічно?
Симптоми психічної втоми:
- Неуважність
- Втрата концентрації
- Порушення пам’яті
- Уповільнення розумових процесів
- Відсутність критичного мислення
- Зниження інтересу до навчання, близьким
- Нервовість дратівливість
- Порушення сну, негативізм, песимізм
- Звуження горизонту планування.
Коли ми вимовляємо слово втома, то маємо на увазі якусь фізичну втому, і щоб її подолати, нам хочеться закінчити роботу, відпочити, не планувати одразу нову фізичну діяльність, переключитися на щось інше.
Лікар вважає, що з психологічною втомою відбувається все те саме, тому він сформулював, і для себе в тому числі, сім способів боротьби з психологічною втомою:
- Обмеження негативної інформації
- Обмеження негативних людей
- Оптимізм та почуття гумору
- Максимальне розширення горизонтів планування
- Різноманітність видів діяльності
- Максимальне спілкування з друзями
- Фізичні контакти.
Якщо немає сил отримувати якусь інформацію та хочеться заткнути вуха та очі, то це і є спосіб відпочити.
– Не треба сидіти в новинах 12 годин, – радить лікар. – Читайте їх протягом 30 хвилин.
Обмежте спілкування з людьми, які заряджають вас негативом.
Спілкуйтеся з тими, що несуть оптимізм, шуткують і не дають вам скотитися у прірву переживань. Все, що викликає усмішку, потрібно заохочувати.
– Мені дуже подобаються наші соцмережі, які сповнені гумору та оптимізму, – каже педіатр. – Це ознака того, що ми переможемо.
Розширюйте горизонти планування – це один із найефективніших способів боротьби із психологічною втомою.
– Коли ви точно знаєте, що робитимете після війни, з ким зустрінетесь, де відпочиватимете влітку, це означає, що ви точно вцілієте, – стверджує Комаровський.
Не втрачайте контактів під час війни. Телефонуйте іноді друзям та знайомим і запитуйте, як їхні справи.
– Тоді і вам хтось подзвонить, – каже Євген Комаровський. – І ви відчуєте, що ви не дин.
Коли поряд з тобою купа однодумців і натовп тих, хто тебе розуміє, поділяє твої переживання, це створює відчуття безпеки.
Людина сама побоюється багато чого, а людина в зграї боїться менше. Зустрічайтеся, діліться інформацією.
Спілкування має величезний терапевтичний ефект при психологічній втомі.
Якщо є можливість хоч із кимось підтримувати тілесні контакти: взяти за руку, обійнятись, поцілувати, робіть це.
Фізичні контакти – одне із найсильніших методів боротьби з психологічної втомою.
Джерело: Євген Комаровський