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Сім способів подолання психологічної втоми від війни

2 Квітня 2023, 15:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
втома
Джерело: Depositphotos

Вже понад рік триває війна. Немає жодного українця, який би не відчував весь цей час стрес. А внаслідок дії хронічного стресу виникає психологічна втома.

– Немає поряд зі мною жодної людини, яка не мала б психологічної втоми від війни, – сказав педіатр Євген Комаровський. – І в мене вона також є.

Як визначити, що ви все-таки втомилися психологічно?

Симптоми психічної втоми:

Зараз дивляться
  • Неуважність
  • Втрата концентрації
  • Порушення пам’яті
  • Уповільнення розумових процесів
  • Відсутність критичного мислення
  • Зниження інтересу до навчання, близьким
  • Нервовість дратівливість
  • Порушення сну, негативізм, песимізм
  • Звуження горизонту планування.

Коли ми вимовляємо слово втома, то маємо на увазі якусь фізичну втому, і щоб її подолати, нам хочеться закінчити роботу, відпочити, не планувати одразу нову фізичну діяльність, переключитися на щось інше.

Лікар вважає, що з психологічною втомою відбувається все те саме, тому він сформулював, і для себе в тому числі, сім способів боротьби з психологічною втомою:

  • Обмеження негативної інформації
  • Обмеження негативних людей
  • Оптимізм та почуття гумору
  • Максимальне розширення горизонтів планування
  • Різноманітність видів діяльності
  • Максимальне спілкування з друзями
  • Фізичні контакти.

Якщо немає сил отримувати якусь інформацію та хочеться заткнути вуха та очі, то це і є спосіб відпочити.

– Не треба сидіти в новинах 12 годин, – радить лікар. – Читайте їх протягом 30 хвилин.

Обмежте спілкування з людьми, які заряджають вас негативом.

Спілкуйтеся з тими, що несуть оптимізм, шуткують і не дають вам скотитися у прірву переживань. Все, що викликає усмішку, потрібно заохочувати.

– Мені дуже подобаються наші соцмережі, які сповнені гумору та оптимізму, – каже педіатр. – Це ознака того, що ми переможемо.

Розширюйте горизонти планування – це один із найефективніших способів боротьби із психологічною втомою.

– Коли ви точно знаєте, що робитимете після війни, з ким зустрінетесь, де відпочиватимете влітку, це означає, що ви точно вцілієте, – стверджує Комаровський.

Не втрачайте контактів під час війни. Телефонуйте іноді друзям та знайомим і запитуйте, як їхні справи.

– Тоді і вам хтось подзвонить, – каже Євген Комаровський. – І ви відчуєте, що ви не дин.

Коли поряд з тобою купа однодумців і натовп тих, хто тебе розуміє, поділяє твої переживання, це створює відчуття безпеки.

Людина сама побоюється багато чого, а людина в зграї боїться менше. Зустрічайтеся, діліться інформацією.

Спілкування має величезний терапевтичний ефект при психологічній втомі.

Якщо є можливість хоч із кимось підтримувати тілесні контакти: взяти за руку, обійнятись, поцілувати, робіть це.

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Фізичні контакти – одне із найсильніших методів боротьби з психологічної втомою.

Джерело: Євген Комаровський

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