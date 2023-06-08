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Несподіваний ефект ліків від діабету: допомагає при лікуванні алкогольної залежності

8 Червня 2023, 15:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Гетеборзького університету під час проведеного дослідження з’ясувала, що ліки семаглутид, які наразі використовують для лікування діабету II типу та ожиріння, також можуть бути ефективними від алкогольної залежності.

Як повідомляють учені, препарат знижував кількість рецидивів алкогольного сп’яніння і споживання алкоголю у щурів більш ніж наполовину.

– Алкоголь активує систему винагороди мозку, що призводить до вивільнення дофаміну, як у людей, так і у тварин. Так ось ліки блокують цей процес, – пояснила провідна авторка Кайса Аранас.

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Семаглутид – це речовина тривалої дії, яку пацієнтам потрібно приймати лише один раз на тиждень. Це перші ліки, що діють на рецептор ГПП-1, які можна приймати у формі таблеток.

Під час дослідження щурів з алкогольною залежністю лікували семаглутидом, що значно знизило їхнє споживання алкоголю в поєднанні з рецидивами.

Рецидиви являють собою серйозну проблему для людей з алкогольною залежністю, оскільки людина, яка утримувалася від спиртного протягом певного періоду, рецидивує і п’є більше, ніж до скасування.

Одним із цікавих результатів дослідження було те, що семаглутид знижував споживання алкоголю однаковою мірою як у самців, так і у самок щурів.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Алкоголь Діабет лікування Наукові дослідження
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