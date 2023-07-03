Специалистам Тихоокеанской северо-западной лаборатории и исследовательской группы TEDDY удалось обнаружить биомаркеры в крови, предшествующие возникновению такого аутоиммунного процесса как диабет.

Ученые проанализировали 2 252 образца крови 184 детей в период от рождения и до шести лет. Те дети, которые со временем заболели диабетом I типа, отличались от контрольных уровнями 376 белков.

Чтобы понять, как они связаны с диабетом, ученые дополнительно проверили его в крови еще 990 детей, в том числе используя метод машинного обучения.

Выяснилось, что 83 белка являются надежными биомаркерами, которые на шесть месяцев опережают появление в организме аутоантител и развитие диабета I типа.

Диабет I типа является заболеванием, при котором иммунная система пациента разрушает собственные β-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин – гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови.

Хотя для диабета I типа аутоантитела длительное время известны и используются в диагностике, для другого тяжелого аутоиммунного заболевания, рассеянного склероза, их обнаружили только недавно.

Источник: nauka.ua