Число больных диабетом в мире вырастет с 529 млн до 1,3 млд к 2050 году.
Ученые утверждают, что каждый десятый человек будет страдать диабетом в течение следующих трех десятилетий, по сравнению с шестью процентами сейчас.
Исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле назвали цифры тревожными и предупредили о надвигающейся волне сердечных заболеваний и инсультов.
Чем это вызвано?
Рост будет почти полностью обусловлен диабетом 2 типа, связанным с образом жизни, в то время как показатели диабета 1 типа, связанные с генетикой, останутся неизменными.
Факторов, которые неуклонно ведут к такой ситуации, несколько.
Во-первых, население стареет. Становится больше людей старше 65 лет, которые более подвержены риску развития заболевания — у них, как правило, меньше мышечной ткани, которая помогает поддерживать чувствительность к инсулину, и они менее активны.
Во-вторых неправильное питание большинства людей среднего возраста, которое ведет к ожирению разной степени.
Некоторые исследования также предполагают, что есть и третий фактор — загрязнение воздуха. Частицы загрязненного химическими элементами и тяжелыми металлами воздуха, преодолевая кожный барьер, могут вызвать воспаление, делающее клетки невосприимчивыми к инсулину.
Диабет — хроническое заболевание, которое влияет на то, как организм превращает пищу в энергию.
Исследования показывают, что, из-за нарушения этого процесса, у диабетиков в три раза больше шансов получить сердечный приступ и в 20 раз больше вероятность того, что им потребуется ампутация ноги, вызванная повреждением кровеносных сосудов.
Ученые говорят, что люди, страдающие этим заболеванием, также подвержены более высокому риску инсульта, сердечных заболеваний, почечной недостаточности и болезни Альцгеймера.
Мировая система здравоохранения пока не готова к такому мощному всплеску диабета.
Источник: The Lancet