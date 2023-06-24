Число больных диабетом в мире вырастет с 529 млн до 1,3 млд к 2050 году.

Ученые утверждают, что каждый десятый человек будет страдать диабетом в течение следующих трех десятилетий, по сравнению с шестью процентами сейчас.

Исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле назвали цифры тревожными и предупредили о надвигающейся волне сердечных заболеваний и инсультов.

Чем это вызвано?

Рост будет почти полностью обусловлен диабетом 2 типа, связанным с образом жизни, в то время как показатели диабета 1 типа, связанные с генетикой, останутся неизменными.

Факторов, которые неуклонно ведут к такой ситуации, несколько.

Во-первых, население стареет. Становится больше людей старше 65 лет, которые более подвержены риску развития заболевания — у них, как правило, меньше мышечной ткани, которая помогает поддерживать чувствительность к инсулину, и они менее активны.

Во-вторых неправильное питание большинства людей среднего возраста, которое ведет к ожирению разной степени.

Некоторые исследования также предполагают, что есть и третий фактор — загрязнение воздуха. Частицы загрязненного химическими элементами и тяжелыми металлами воздуха, преодолевая кожный барьер, могут вызвать воспаление, делающее клетки невосприимчивыми к инсулину.

Диабет — хроническое заболевание, которое влияет на то, как организм превращает пищу в энергию.

Исследования показывают, что, из-за нарушения этого процесса, у диабетиков в три раза больше шансов получить сердечный приступ и в 20 раз больше вероятность того, что им потребуется ампутация ноги, вызванная повреждением кровеносных сосудов.

Ученые говорят, что люди, страдающие этим заболеванием, также подвержены более высокому риску инсульта, сердечных заболеваний, почечной недостаточности и болезни Альцгеймера.

Мировая система здравоохранения пока не готова к такому мощному всплеску диабета.

Источник: The Lancet