Кількість хворих на діабет у світі зросте з 529 млн до 1,3 млд до 2050 року.

Науковці стверджують, що кожна десята людина страждатиме на діабет протягом наступних трьох десятиліть, порівняно з шістьма відсотками зараз.

Дослідники Вашингтонського університету в Сіетлі назвали цифри тривожними і попередили про хвилю серцевих захворювань та інсультів, що насувається.

Чим це спричинено?

Зростання буде майже повністю зумовлене діабетом 2 типу, пов’язаним із способом життя, тоді як показники діабету 1 типу, пов’язані з генетикою, залишаться незмінними.

Чинників, які неухильно ведуть до такої ситуації, кілька.

По-перше, населення старіє. Стає більше людей віком старше 65 років, які більш схильні до ризику розвитку захворювання – у них, як правило, менше м’язової тканини, яка допомагає підтримувати чутливість до інсуліну, і вони менш активні.

По-друге неправильне харчування більшості людей середнього віку, веде до ожиріння різного ступеня.

Деякі дослідження також припускають, що є і третій фактор – забруднення повітря. Частинки забрудненого хімічними елементами і важкими металами повітря, долаючи шкірний бар’єр, можуть спричинити запалення, що зробить клітини несприйнятливими до інсуліну.

Діабет – хронічне захворювання, яке впливає на те, як організм перетворює їжу на енергію.

Дослідження показують, що, через порушення цього процесу, у діабетиків утричі більше шансів отримати серцевий напад і в 20 разів більша ймовірність того, що їм знадобиться ампутація ноги, спричинена пошкодженням кровоносних судин.

Вчені кажуть, що люди, які страждають на це захворювання, також схильні до вищого ризику інсульту, серцевих захворювань, ниркової недостатності та хвороби Альцгеймера.

Світова система охорони здоров’я поки що не готова до такого потужного сплеску діабету.

Джерело: The Lancet