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Гормоны щитовидной железы: как правильно их контролировать

30 июля 2022, 13:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Гормоны щитовидной железы: как правильно их контролировать
Источник: Depositphotos

История пациентки: молодая девушка в течение двух лет имеет гипотиреоз на фоне аутоиммунного тиреоидита. Принимает эутирокс. Доза периодически изменяется от 50 до 62,5 мкг. Обычная история… Но есть одно но: девушка каждый месяц сдает анализы на контроль всех показателей тиреоидной панели (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный + 1 раз в 3 месяца — антитела).

Зачем она это делает, ответила, что назначил врач.

— Я проведу небольшой ликбез, как правильно сдавать ТТГ, когда вы принимаете тироксин (действующее вещество в лекарствах — ред.), — сказала врач-эндокринолог Александра Малкина.

Если вам в первый раз назначили левотироксин (эутирокс, л-тироксин), контролируем ТТГ через 6-8 недель.

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  • Уровень ТТГ в крови меняется медленно, поэтому нецелесообразен контроль раньше, мы не увидим настоящую динамику. Исключение – тиреотоксикоз и терапия тиреостатиками (можем делать ТТГ через 4 недели)
  • Для коррекции дозы тироксина мы контролируем только ТТГ. Не нужно сдавать Т4 свобод, Т3 свобод и АТПО, АТТГ
  • После стабильного ТТГ в пределах компенсации, контроль 1 раз в 3 мес в течение первого года лечения
  • Если дозу подобрано-контроль 2 раза в год (зима-лето)
  • Если врач изменяет дозу, контроль через 6-8 недель от даты коррекции
  • Анализ натощак.

Не принципиально, принимали утром тироксин или нет. На показатель ТТГ это не влияет.

Источник: Александра Малкина

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