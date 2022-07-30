Історія пацієнтки: молода дівчина протягом двох років має гіпотиреоз на фоні аутоімунного тиреоїдиту. Приймає еутирокс. Доза періодично змінюється: від 50 до 62,5 мкг. Звичайна історія… Та є одне але: дівчина кожен місяць здає аналізи на контроль всіх показників тиреоїдної панелі ( ТТГ, Т4 вільн,Т3 вільн + 1 раз на 3 місяці – антитіла ).

Навіщо вона це робить, відповіла, що так призначив лікар.

– Я проведу невеличкий лікбез, як правильно здавати ТТГ, коли ви приймаєте тироксин (діюча речовина у ліках – ред.), – сказала лікарка-ендокринологиня Олександра Малкина.

Якщо вам вперше призначили левотироксин (еутирокс, л-тироксин ), контролюємо ТТГ через 6-8 тижнів.

Зараз дивляться

Рівень ТТГ в крові змінюється повільно,тому є недоцільним контроль раніше, ми не побачимо справжню динаміку. Виключення – тиреотоксикоз і терапія тиреостатиками ( можемо робити ТТГ через чотири тижні)

Для корекції дози тироксину ми контролюємо тільки ТТГ. Не потрібно здавати Т4 вільн ,Т3 вільн та АТПО, АТТГ

Після стабільного ТТГ в межах компенсації, контроль 1 раз на 3 міс протягом першого року лікування

Якщо дозу підібрано – контроль два рази на рік ( зима-літо)

Якщо лікар змінює дозу ,контроль через шість-вісім тижнів від дати корекції

Аналіз натщесерце.

Не принципово, приймали зранку тироксин, чи ні. На показник ТТГ це не впливає.

Джерело: Олександра Малкина