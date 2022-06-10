Министерство здравоохранения Украины, учитывая актуальность темы, особенно для оккупированных врагом территорий, разместило на своей странице в Facebook памятку о причинах заражения холерой и симптомах этого инфекционного заболевания.
— Из-за российской военной агрессии, массовых разрушений оккупантами РФ инфраструктуры, отсутствия в некоторых городах доступа к чистой питьевой воде увеличивается риск распространения инфекционных заболеваний, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время вспышек, в частности, холеры, не зафиксировано.
Однако опасность состоит в том, что в Мариуполе и других уничтоженных россиянами городах из-за разрушения происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, поэтому происходит и загрязнение колодцев.
Холера – это острое инфекционное заболевание, которое развивается при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных холерным вибрионом.
Основным клиническим проявлением холеры является диарея.
Самый эффективный способ профилактики заболевания — вакцинация. Хотя его применяют в случае вспышки и в районах с повышенным риском возникновения холеры.
Эффективные способы предупреждения холеры:
- соблюдение гигиены рук и пищевых продуктов;
- зоны приготовления пищи и посуда должны быть очищены безопасной водой с моющими средствами, после чего они должны высохнуть перед повторным использованием;
- кипячение воды на протяжении не менее одной минуты;
- если есть возможность, лучше использовать бутылированную воду;
- отказ от купания в неизвестных водоемах.
Если своевременно получить медицинскую помощь, холеру можно вылечить. Для этого необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.
Во время терапии важно восстановить количество жидкости и баланс минералов в организме. Для этого применяют регидратационные растворы.
Холера может быть смертельной вследствие тяжелых последствий инфицирования, таких как:
- обезвоживание;
- шок;
- снижение уровня сахара в крови;
- снижение уровня калия;
- почечная недостаточность.
Симптомы холеры:
- диарея;
- тошнота и рвота;
- судороги;
- обострение черт лица, западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
- снижение температуры;
- снижение эластичности кожи.
Источником возбудителя инфекции является человек – больной или носитель вибриона.
Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку. Чаще всего это происходит при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, пищи, которую готовил инфицированный человек, при купании в зараженных водоемах и при бытовых контактах.