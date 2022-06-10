Министерство здравоохранения Украины, учитывая актуальность темы, особенно для оккупированных врагом территорий, разместило на своей странице в Facebook памятку о причинах заражения холерой и симптомах этого инфекционного заболевания.

— Из-за российской военной агрессии, массовых разрушений оккупантами РФ инфраструктуры, отсутствия в некоторых городах доступа к чистой питьевой воде увеличивается риск распространения инфекционных заболеваний, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время вспышек, в частности, холеры, не зафиксировано.

Однако опасность состоит в том, что в Мариуполе и других уничтоженных россиянами городах из-за разрушения происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, поэтому происходит и загрязнение колодцев.

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Холера – это острое инфекционное заболевание, которое развивается при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных холерным вибрионом.

Основным клиническим проявлением холеры является диарея.

Самый эффективный способ профилактики заболевания — вакцинация. Хотя его применяют в случае вспышки и в районах с повышенным риском возникновения холеры.

Эффективные способы предупреждения холеры:

соблюдение гигиены рук и пищевых продуктов;

зоны приготовления пищи и посуда должны быть очищены безопасной водой с моющими средствами, после чего они должны высохнуть перед повторным использованием;

кипячение воды на протяжении не менее одной минуты;

если есть возможность, лучше использовать бутылированную воду;

отказ от купания в неизвестных водоемах.

Если своевременно получить медицинскую помощь, холеру можно вылечить. Для этого необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Во время терапии важно восстановить количество жидкости и баланс минералов в организме. Для этого применяют регидратационные растворы.

Холера может быть смертельной вследствие тяжелых последствий инфицирования, таких как:

обезвоживание;

шок;

снижение уровня сахара в крови;

снижение уровня калия;

почечная недостаточность.

Симптомы холеры:

диарея;

тошнота и рвота;

судороги;

обострение черт лица, западание глаз, посинение губ и ушных раковин;

снижение температуры;

снижение эластичности кожи.

Источником возбудителя инфекции является человек – больной или носитель вибриона.

Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку. Чаще всего это происходит при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, пищи, которую готовил инфицированный человек, при купании в зараженных водоемах и при бытовых контактах.